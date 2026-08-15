Adormirea Maicii Domnului – tradiții și obiceiuri

Despre Adormirea Maicii Domnului, adică moartea și înălțarea ei cu trupul la cer, nu se află date în Sfintele Evanghelii, ci numai în tradiția Bisericii, fiind tratată în scrierile a patru părinți orientali (Sf. Modest, Patriarhul Ierusalimului, Sf. Andrei Criteanul, Sf. Gherman al Constantinopolului și Sf. Ioan Damaschin).

Cu rugăciunile ei, cu povățuirile ei, cu blândețea și cu răbdarea ei, Maica Domnului le-a fost de cel mai mare ajutor ucenicilor Fiului ei iubit și Dumnezeu. Ea și-a petrecut cea mai mare parte a restului vieții ei la Ierusalim, cercetând adesea locurile care îi aminteau de marile evenimente și de minunile făcute de Fiul ei pentru mântuirea omenirii. Ea mai cu seamă cerceta Golgota, Bethleemul și Muntele Măslinilor.

Dintre puținele ei călătorii mai depărtate, se păstrează însemnările călătoriei ei la Antiohia, unde l-a cercetat pe Sf. Ignatie Teoforul. De asemenea, ea a vizitat Insula Cipru, unde l-a cercetat pe Lazăr, Episcopul Insulei, cel înviat de Domnul a patra zi din morți. A mai cercetat și Sfântul Munte Athos, pe care însăși l-a binecuvântat, și a rămas o vreme la Efes, în grija Sfântului loan Evanghelistul, în timpul cumplitei prigoane dezlănțuite împotriva creștinilor la Ierusalim.

Spre sfârșitul vieții ei pământene, Sf. Fecioara Maria a primit vizita Sf. Arhanghel Gavriil, care i-a descoperit că, peste trei zile, Domnul o va chema la El. Sf. Arhanghel i-a dăruit și o stâlpare de finic din Rai, care avea să fie dusă în procesiune la slujba înmormântării ei. Sfinții Apostoli au luat pe umerii lor sicriul ce purta trupul adormit al Maicii Domnului, din care s-a răspândit bună mireasmă cerească, și, înconjurați de creștinii din Cetatea Ierusalimului, au pornit să îl îngroape cu cinste în Grădina Ghetsimani, în mormântul Sfinților ei Părinți, loachim și Ana. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în tot parcursul ei, procesiunea de înmormântare a fost ascunsă de ochii criminali ai iudeilor.

Nu se cunoaște vârsta la care a trecut la Ceruri Maica lui Dumnezeu, dar părerea celor mai mulți Sfinți Părinți este că Maica Domnului avea peste șaizeci de ani când a urcat în Rai.

Material preluat din Mesagerul de Neamț.