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Cu ocazia Zilei Naționale a României, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și-a recompensat cei mai merituoși militari: 14 cadre au fost înaintate în gradul următor înainte de expirarea stagiului minim. Festivitatea a avut loc astăzi, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, unde un ofițer și 13 subofițeri au primit gradul următor înainte de termen. Evenimentul marchează un moment de sărbătoare pentru instituție, fiind organizat în contextul aniversării Zilei Naționale a României.

O recunoaștere a profesionalismului

Potrivit reprezentanților inspectoratului, avansarea în grad înainte de expirarea stagiului minim reprezintă o recunoaștere a profesionalismului, a implicării și a rezultatelor deosebite obținute în activitate. De asemenea, ea reflectă seriozitatea, responsabilitatea și devotamentul demonstrate de militari în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Avansarea înainte de termen este considerată una dintre cele mai importante recompense ale carierei militare, fiind rezervată celor care se remarcă în mod constant prin performanță și dedicare.

Felicitări și urări de succes

Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț îi felicită pe toți cei 14 jandarmi pentru această realizare și le urează mult succes în activitatea profesională, sănătate și noi împliniri.

Pentru comunitatea nemțeană, gestul reprezintă și o dovadă că structurile de ordine publică din județ pun preț pe calitate și pe oamenii care își fac datoria cu responsabilitate.