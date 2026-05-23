13 unități de cultură din Neamț participante la Noaptea Muzeelor 2026  

Sâmbătă, 23 mai are loc acțiunea intitulată generic Noaptea Muzeelor, activitate care se desfășoară în mod tradițional sâmbăta, când muzeele primesc vizitatorii până la miezul nopții. 13 muzee din județul Neamț s-au înscris în program, cele mai multe unități, 6, sunt în Piatra Neamț, 3 de la Roman și 4 muzee vor fi deschise la Târgu Neamț.

În reședința de județ sunt deschise Ansamblul Medieval „Curtea Domnească” Piatra Neamț – Pivnița I, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni „Gheorghe Dumitroaia”, Muzeul de Artă Piatra Neamț, Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul de Științe Naturale, precum și Muzeul Memorial „Calistrat Hogaș”. Aproape toate unitățile au un program de vizitare generos și sunt deschise de la ora 12:00 la 24:00, cu excepția Muzeului de Artă și a Muzeului de Științe Naturale care-și deschid porțile mai devreme, de la ora 10:00. Chiar dacă în principiu la Noaptea Muzeelor accesul vizitatorilor este gratuit, la Muzeul de Artă și cel de Științe Naturale, accesul este cu plată.

La Roman pot fi vizitate gratuit, în intervalul orar 12:00 – 24:00 Muzeul de Științe Naturale, Muzeul de Istorie și Muzeul de Artă.

Din zona Târgu Neamț au intrat în programul „Noaptea Muzeelor” Muzeul Cetatea Neamț și Muzeul Memorial „Ion Creangă” Humulești. Accesul este gratuit în intervalul orar 12:00 – 24:00. Sunt deschise și Muzeul de Istorie și Etnografie, precum și Muzeul Memorial „Veronica Micle”, dar la aceste unități accesul este cu plată.

