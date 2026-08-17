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123 de noi voluntari „Salvatori din pasiune” s-au alăturat pompierilor nemțeni

de Popa Denisa

Programul „Salvator din pasiune” continuă să atragă în echipa pompierilor nemțeni persoane care își doresc să se implice în sprijinul comunității. În acest an, 123 de voluntari au finalizat cele patru serii de pregătire și își vor desfășura activitatea alături de pompierii din cadrul Detașamentelor Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț.

Pentru a putea participa la activitățile programului, voluntarii au urmat un curs introductiv în domeniul situațiilor de urgență, precum și un curs de prim ajutor de bază.123 de noi voluntari „Salvatori din pasiune” s-au alăturat pompierilor nemțeni

În funcție de pregătirea și competențele dobândite, aceștia vor putea lua parte la misiuni de intervenție, acordarea primului ajutor calificat, acțiuni de ajutor umanitar, dar și la activități de informare și prevenire.123 de noi voluntari „Salvatori din pasiune” s-au alăturat pompierilor nemțeni

Prin programul derulat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, voluntarii au astfel posibilitatea de a se implica direct în activități destinate sprijinirii comunității.
„Pentru a putea deveni voluntari, cei înscriși au trebuit să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
  • să fie apți din punct de vedere medical;
  • să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unor infracțiuni cu intenție;
  • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.123 de noi voluntari „Salvatori din pasiune” s-au alăturat pompierilor nemțeni

Le urăm bun venit în echipa pompierilor nemțeni și le mulțumim pentru alegerea de a se implica în sprijinul comunității! Dacă și tu îți dorești să faci parte din echipa noastră, în calitate de voluntar, te poți înscrie accesând: https://salvatoriinemteni.ro/voluntariat”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

123 de noi voluntari „Salvatori din pasiune” s-au alăturat pompierilor nemțeni

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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