121 de intervenții ale polițiștilor nemțeni, în ultimele 48 de ore

Poliția județului Neamț a intervenit la 121 de evenimente care au avut loc în ultimele 48 de ore, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Dintre acestea, 106 au fost sesizate de către cetățeni prin apel la numărul unic de urgență 112, în timp ce restul de 15 au fost descoperite de echipajele de poliție aflate la datorie.

În urma acestor evenimente, agenții de poliție au constatat și alte nereguli, pentru care au aplicat 398 de sancțiuni contravenționale, din care doar 171 au fost sub forma avertismentului scris.

De asemenea, polițiștii au identificat 2 infracțiuni privind regimul de circulație rutieră și au reținut 22 de permise de conducere:

„14 pentru depășirea regimului legal de viteză

8 pentru alte abateri”.

Însă au retras și 11 certificate de înmatriculare pentru unele defecțiuni tehnice constatate.

Iar în „cauzele de violență domestică semnalate au fost emise 6 ordine de protecție provizorii”.

Ioana Mărcuțianu