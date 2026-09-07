Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

121 de intervenții ale polițiștilor nemțeni, în ultimele 48 de ore

editor
de editor

Poliția județului Neamț a intervenit la 121 de evenimente care au avut loc în ultimele 48 de ore, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Dintre acestea, 106 au fost sesizate de către cetățeni prin apel la numărul unic de urgență 112, în timp ce restul de 15 au fost descoperite de echipajele de poliție aflate la datorie.

Razie de amploare pe drumurile din Neamț: în câteva ore 14 șoferi au devenit pietoniÎn urma acestor evenimente, agenții de poliție au constatat și alte nereguli, pentru care au aplicat 398 de sancțiuni contravenționale, din care doar 171 au fost sub forma avertismentului scris.

De asemenea, polițiștii au identificat 2 infracțiuni privind regimul de circulație rutieră și au reținut 22 de permise de conducere:

  • „14 pentru depășirea regimului legal de viteză
  • 8 pentru alte abateri”.

Însă au retras și 11 certificate de înmatriculare pentru unele defecțiuni tehnice constatate.

Iar în „cauzele de violență domestică semnalate au fost emise 6 ordine de protecție provizorii”.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

editor
editor
Articolul precedent
ANPIS anunță data plăților pentru beneficiarii de asistență socială
ANPIS anunță data plăților pentru beneficiarii de asistență socială

Ultima ora

ACTUALITATE

ANPIS anunță data plăților pentru beneficiarii de asistență socială

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță...
ACTUALITATE

Trei persoane reținute după agresarea unui preot din Vânători-Neamț. Victima susține că a fost bătută în fața soției și copiilor

Trei bărbați din Vânători-Neamț, cu vârste de 28, 32...
SOCIAL

Neamț. Mesaj de început de an școlar pentru părinți și copii, semnat Poliția

Odată cu începerea anului școlar de astăzi, Inspectoratul de...
Stiri fierbinti

Accident rutier în comuna Țibucani – un copil de 11 ani a fost rănit

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei minore...
Stiri fierbinti

FOTO. Bacău. Accident cu 4 răniți în comuna Mărgineni

Un accident de circulație soldat cu victime a avut...

Categorii

ACTUALITATE

ANPIS anunță data plăților pentru beneficiarii de asistență socială

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță...
ACTUALITATE

Trei persoane reținute după agresarea unui preot din Vânători-Neamț. Victima susține că a fost bătută în fața soției și copiilor

Trei bărbați din Vânători-Neamț, cu vârste de 28, 32...
SOCIAL

Neamț. Mesaj de început de an școlar pentru părinți și copii, semnat Poliția

Odată cu începerea anului școlar de astăzi, Inspectoratul de...
Stiri fierbinti

Accident rutier în comuna Țibucani – un copil de 11 ani a fost rănit

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei minore...
Stiri fierbinti

FOTO. Bacău. Accident cu 4 răniți în comuna Mărgineni

Un accident de circulație soldat cu victime a avut...
EVENIMENT

Cursa Copiilor la Piatra Neamț. Cei mai mici cicliști intră în atmosfera Turului României

Piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț va fi,...
ACTUALITATE

E-mailuluri false în numele E-ON

Furnizorul de energie electrică și gaze naturale E-ON atrage...
Stiri fierbinti

FOTO. Iași. Accident în localitatea Sârca – un microbuz s-a răsturnat în afara carosabilului

Un accident de circulație soldat cu răniți a avut...