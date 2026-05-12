12 mai – Ziua Internațională a Asistentului Medical

În fiecare an, la data de 12 mai, se celebrează Ziua Internațională a Asistentului Medical. Este ziua celor care ne îngrijesc cu profesionalism atunci când avem cea mai mare nevoie, când suntem în suferință. Este momentul în care se celebrează una din profesiile de bază din domeniul sanitar pentru că asistenții medicali sunt prezenți atât în spitalele publice de stat, cabinetele private, centrele medicale, cât și în cabinetele și clinicile stomatologice sau serviciile de urgență.

Data de 12 mai reprezintă ziua de naștere a asistentei medicale Florence Nightingale, care a deschis prima școală pentru asistentele medicale pe lângă Spitalul „Saint Thomas” din Londra, în 1860. Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (International Council of Nurses – ICN) a celebrat pentru prima dată Ziua Internațională a Asistenților Medicali în anul 1965, conform medichub.ro.

„Prin munca lor, asistenții medicali contribuie esențial la siguranța actului medical, la recuperarea pacienților și la construirea unui sistem de sănătate bazat pe profesionalism și încredere. În această zi specială, transmitem aprecierea noastră tuturor asistenților medicali pentru responsabilitatea, implicarea și dăruirea cu care își exercită profesia. Respect pentru profesie. Recunoștință pentru oameni. Încredere în viitor.

LA MULȚI ANI tuturor asistenților medicali!”, este mesajul transmis de OAMGMAMR Filiala Neamț.

