Ti s-a intamplat sa vrei sa te apuci de sport si, pe parcurs, sa iti dai seama ca efortul depus este mult prea mare? Sa poate ca tipul de sport ales nu este pentru tine, deoarece nu se potriveste deloc caracteristicilor si stilului tau de viata. Zodiacul are o influenta destul de mare asupra fizicului tau si, de aceea, este important sa stii in ce categorie te incadrezi si care este activitatea care ti se potriveste cel mai bine. Iar atunci cand iti doresti sa scapi de cateva kilograme in plus, este bine sa stii care este sportul ce te va influenta sa ramai focusat si concentrat spre reusita.

Asadar, iata care sunt cele mai sportive zodii. Tu te numeri printre ele?

Taur

Taurii sunt, cu siguranta, mari iubitori de confort. Cu toate acestea, odata ce o activitate se transforma in pasiune, ei isi vor dedica toata energia pentru a ajunge la performanta. Persoanele in zodia Taur sunt foarte conectate cu natura si le place sa stea in aer liber, asa ca sportul potrivit pentru ele poate fi volei-ul, jogging-ul, plimbarile cu rolele sau urcatul pe munte. In cazul barbatilor nascuti in zodia Taur, fotbalul este unul din sporturile care il va pune in miscare si, in acelasi timp, il va relaxa, deoarece este un tip sociabil si ii place sa isi petreaca timp cu prietenii. Daca esti deja pasionat sau te gandesti sa intri intr-o echipa de amatori, poti cumpara ghete de fotbal originale de aici, in mai multe modele si culori.

Leu

Cei din zodia Leu pur si simplu adora sa atraga atentia si sa fie apreciati pentru eforturile lor. De aceea, li se potriveste un sport care le daposibilitatea sa isi etaleze abilitatile si vor alege mereu activitati mai putin obisnuite, precum cursele cu masini, vaslitul, hochei, calaria sau mersul pe franghie. Le plac sporturile care nu necesita neaparat un antrenor, ci mai degraba un mentor care sa ii sfatuiasca in demersul lor spre glorie. Echipamentele super-sport nu sunt deloc pe gustul barbatilor nascuti in aceasta zodie, fiind persoane elegante si stilate. Vor alege mereu haine casual si placute atunci cand practica activitatea preferata si vor pune mare pret pe imagine. Poti sa vezi pe site jachete si veste de barbati din noile colectii in trend, sport sau semi-sport, potrivite pentru timpul liber sau sportul tau preferat.

Balanta

Potrivit zodiei lor, Balantele vor fi mereu atrase se sporturi care presupun echilibru. Ele vo sa isi antreneze atat fizicul cat si mintea, asadar, formele de antrenament mai putin conventionale ii vor asigura Balantei echilibrul de care are nevoie. Patinajul, gimnastica, baletul sau atletismul sunt punctele ei forte si, totodata, tipul de sport care le va ajuta sa se relaxeze. Le place sa combine sportul cu muzica, asa ca, daca sunt provocate sa mearga la sala, vor da mult randament la fitness, pilates si aerobic pe muzica.

Pesti

Cele mai multe persoane din zodia Pesti evita activitatile sportive care presupun mult efort. Le place sa stea relaxati, sa nu se agite si in niciun caz nu vor participa la maratoane, care presupun o forma de competitie. Nu isi vor parasi foarte usor zona de confort, insa inotul si exercitiile simple ii atrage si ii relaxeaza in acelasi timp, contribuind cu mult la starea lor de sanatate. Pestii risca sa aiba probleme cu membrele inferioare, asa ca, le este recomandat sa evite genurile de activitati care implica alergatul, escaladatul sau sariturile multiple.

Daca inca nu te-ai hotarat ce sport sa practici, care sa fie in armonie cu stilul tau de viata, te poti inspira din zodiac pentru a afla in ce activitate te poti implica, pentru a da cat mai mult randament.