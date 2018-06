In fiecare an, la sfarsitul lunii iulie, se sarbatoreste Ziua Internationala a Prieteniei. Aceasta a fost adoptata in 2011 de ONU, iar toate statele sunt invitate sa ia masuri in scopul constientizarii relatiilor interumane. Bineinteles ca fiecare persoana este libera sa sarbatoreasca alaturi de prieteni aceasta zi, dar pentru a se intampla, tot mai multi trebuie sa cunoasca data acesteia, si anume 30 iulie.

Daca vrei sa iti surprinzi cel mai bun prieten cu ocazia acestei zile sau prietenii, daca ai o gasca mai mare, am pregatit pentru tine cateva sfaturi care sa te ajute in acest sens. Inspira-te de mai jos si sigur o sa ramana impresionati!

Iata ce surprize poti face cu ocazia Zilei Prieteniei:

In primul rand, fiind cel mai bun prieten, sigur ii stii preferintele si te poti orienta usor catre un cadou. De exemplu, daca acesta are play station si ii place sa petreceti timpul impreuna jucandu-va poti cauta jocuri pentru PS3 pe megaplaza.ro. O sa constati ca sunt jocuri pentru toate bugetele, de la multe firme cunoscute in industrie. Pe de alta parte, gasesti tot pe site-ul indicat si jocuri pentru Xbox 360 daca detine o astfel de consola. Consulta cu atentie oferta pentru a nu cumpara jocuri pe care deja le are. Astfel, cu ocazia acestei zile o sa puteti sa descoperiti un nou joc si sa petreceti momente de care o sa va aduceti mult timp aminte. Apoi, daca prietenul tau cel mai bun este chiar iubitul/iubita ta, atunci trebuie sa te gandesti la cu totul si cu totul altceva. De exemplu, poti sa planuiesti o plecare in weekend la munte sau la mare, intrucat veti reusi sa va distrati, sa va relaxati si sa descoperiti locuri noi in doar doua-trei zile. Vei constata ca aceasta plecare nu face decat sa consolideze relatia buna dintre voi, ajutandu-va sa va descoperiti si mai bine. Pe de alta parte, daca ai o gasca numeroasa de prieteni poti planui o iesire cu acestia. Va puteti orienta catre un gratar la munte, o iesire spontana de o zi la malul marii sau, de ce nu, catre o petrecere organizata cu board games si muzica buna acasa la unul dintre voi. Fara indoiala, o sa va distrati pe cinste. Mai poti avea in vedere si o zi la un parc acvatic sau de aventura, iar experienta va fi unica. Consulta-te cu prietenii tai si spune-le de Ziua Prieteniei!

Asadar, celebreaza Ziua Internationala a Prieteniei pentru a constientiza cat de importante sunt relatiile bune cu cei din jurul tau. Poti sa le propui prietenilor tai sa aveti diverse activitati recreative, dar pe care sa vi le amintiti mereu. De altfel, daca ai un prieten foarte bun, nu ezita sa ii faci o surpriza placuta. Un joc sau o vacanta pot fi elemente cu care sa impresionezi!