Ultimul angajat al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Neamț este pe picior de plecare. Marţi, 26 iunie, de Ziua Internațională Împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri, Tiberius Agafiței, coordonatorul CPECA Neamț, spune că nu au fost programate activități, din cauză că se află în concediu de odihnă și este singurul care încă mai figurează ca salariat. În plus, așteaptă să afle dacă a reușit la concursul pe un post dintr-o instituție publică din Capitală.

“Județul Neamț nu este singurul din țară care are personal insuficient, iar pe de altă parte posturile sunt blocate la nivelul ministerului. La nivelul centrului județean sunt 5 posturi în schemă, dar am fost doar 3 specialiști în ultimii ani, din care am rămas în ultimul an numai eu. Cred că și eu voi pleca, la București. Am avut două colege, un asistent social și un specialist pe prevenire, dar și-au găsit alte posturi. Specialist în educație-învățământ nu avem de mai mulți ani, medic nu avem. Anul trecut a fost scos la concurs postul de medic, dar n-au fost persoane interesate. Anul acesta, s-au interesat doi medici de familie, dar n-a mai fost scos postul la concurs”, a declarat psihologul Tiberius Agafiței.

CPECA Neamț este structură teritorială a Agenției Naționale Antidrog. Centrul are sediul în incinta Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț. Serviciile acordate de specialiștii acestui centru sunt cele de evaluare și consiliere. Aceste servicii se adresează consumatorilor de droguri, care acceptă să intre într-un program național și primesc rezoluția magistratului. Activitățile de prevenire se fac în parteneriat cu școlile din Neamț, de regulă.

CPECA Neamț are, potrivit normelor legale, atribuții importante, între care aceea de coordonare a activităților de reducere a cererii de droguri în plan local, de monitorizare și coordonare a activităților instituțiilor locale cu competențe în domeniu, a ong-urilor și altor parteneri sociali implicați în plan local în dezvoltarea unui plan de acțiune, nu în ultimul rând organizează rețele de intervenție preventivă în școli, comunități și familii depistate la risc. (C.I.)