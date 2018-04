Pe 27 aprilie, la sediul Primăriei Piatra-Neamț s-a desfășurat festivitatea de premiere a veteranilor de război din oraş, eveniment ocazionat de aniversarea Zilei Veteranilor de Război. La manifestare au participat, primarul Dragoș Chitic și viceprimarii Luminița Vîrlan și Bogdan Gavrilescu.

“Am ținut să marcăm astăzi această zi, a veteranilor de război, să vă invităm aici și să vă felicităm. Am participat astăzi cu drag la festivitățile ce au fost organizate de Garnizoana din Piatra-Neamț, acolo unde am adus un omagiu veteranilor care nu mai sunt printre noi, m-am și întâlnit cu o parte dintre dumneavoastră și împreună am celebrat acestă zi, a Veteranilor de Război, stabilită pentru data de 29 aprilie. Vreau să vă asigur de respectul și de prețuirea mea, am întâlniri dese cu domnul General Nicolaie Pruteanu și cu o parte dintre dumneavoastră și încercăm să oferim un sprijin, în măsura în care legea ne permite, și pentru veteranii de război. Dumneavoastră sunteți, practic, persoanele fără de care poate că noi astăzi nu ne-am fi bucurat de libertate. Sacrificiului și dăruirii dumneavoastră datorăm libertatea noastră. Vă doresc tuturor La mulți ani, multă sănătate și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră și vă asigur că atât timp cât eu voi conduce Primăria Piatra-Neamț, această instituție va arăta veteranilor de război respectul pe care îl merită și îi va sprijini în continuare”, a spus Dragoș Chitic, primar al municipiului Piatra Neamț. (E.C.)