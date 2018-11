Comedia românească ”Pup-o mă” a fost lansată chiar de către o parte dintre protagoniști, luni, 5 noiembrie la Cinematrograful Dacia din Piatra Neamț. În regia Cameliei Popa, filmul din a cărui distribuție mai fac parte Cătălina Grama (Jojo), Cosmin Seleși, Alin Panc, Bebe Cotimanis, a fost prezentat la scenă deschisă chiar de către personajul principal, Văru` Săndel. În țară, ”Pup-o mă” rulează din 26 octombrie însă actorii și întreaga echipă au decis să-l promoveze personal mergând în cinematografele din mai toate orașele.

“Ideea filmului a avut-o Alin Panc, a vorbit după aceea cu un scenarist care a pus pe hârtie o poveste senzațională… în momentul în care am citit, am zis da, filmul ăsta se joacă singur. Filmul este absolut independent, doar cu un mic ajutor din partea CNC pentru distribuția filmului. L-am făcut cu prieteni, cu bani suficienți dar cu mulți prieteni. Nu am făcut rabat la calitate. Și Camelia și Alin lucrând în domeniu au avut la ușile cui să bată. Și am obținut niște prețuri mai bune, am obținut niște prețuri mai bune la cazări pentru cazări, niște sponsorizări. Filmările s-au făcut la vreo 25 de kilometri de Huedin, este o localitate Răchițele. Este un sat de fapt, noi am zis că este o comună și acolo se întâmplă de fapt toată povestea. Am mai fost la Piatra Neamț, spectacolele din campaniile electorale din anii trecuți m-au făcut să-mi găsesc prieteni aici. Am fost la Piatra Neamț cu teatrul… când eram copil, la Festivalul de Teatru pentru Amatori în urmă cu 30 de ani. La Festivalul de Teatru nu am fost, nu ne-a chemat nimeni deocamdată. Am un mesaj pe care îl transmit la toată lumea. Să facă cât pot de mult să fie veseli. Să-și înveselească viața, să se bucure de soare, să se bucure de lumină, să se bucură de viață. Pentru că nu ne dăm seama, trece viața pe lângă noi, suntem copleșiți de ce ni se întâmplă de greul prin care trecem uneori și uităm să ne bucurăm de viață. Oamenii să râdă”, a spus Alexandru Pop, actor al teatrului de Comedie, cunoscut publicului ca Văru` Săndel.

”Pup-o mă” este o comedie românească care are în centru viața a trei ciobani dornici de însurătoare dar trecuți ca vârstă, care nu au reușit să coboare de la stână în niciun an, în sat, de Ziua Lânii și prin urmare nu au avut niciodată ocazia să pupe o mândră. (I.Ș.)