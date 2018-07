Duminică, 1 iulie, a avut loc a IV-a ediție a Festivalului Internațional “Copilăria un poem”, eveniment ce s-a desfăşurat la Centrul Social-Cultural “Mihail Sadoveanu” din comuna Vânători-Neamţ. Festivalul este un proiect inițiat de Liceul Tehnologic “Arhmandrit Chiriac Nicolau” din Vânători-Neamț, care are ca parteneri școli din străinătate (Polonia, Bulgaria, Spania, Ucraina, Republica Moldova, etc) și din țară (București, Suceava, Iași, Vaslui, Argeș, Olt, Botoșani, Galați, etc). Peste 500 de copii au urcat pe scenă şi şi-au răsplătit profesorii, părinţii şi juriul cu programe artistice de calitate. Moderatorul festivalului a fost Mihai Mocănaşu, fiu al satului, supravegheat îndeaproape de iniţiatorul şi organizatorul festivalului, prof. Doina Pagu, de la Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” din comună. După un maraton de 14 ore, organizatorii, dar şi concurenţii, s-au arătat satisfăcuţi.

1 din 6

“După un festival de 14 ore, vreau să-i mulţumesc cuiva care şi-a lăsat titulatura acasă venind alături de noi, în calitate de om, de consătean. Să-i mulţumesc omului Dan Andruşcă pentru ajutorul acordat. Proiectul acestui mare festival, «Copilăria un poem», a fost iniţiat acum 4 ani, si împreuna ne-am gândit să nu percepem taxă de înscriere aşa cum o fac 99% din festivaluri. De ce? Pentru a permite oricărui copilaş, cât de necăjit ar fi, să participe. De cele mai multe ori marile talente se nasc în familiile sărace. Nu puteam să punem toţi banii din buzunarele noastre, si am apelat la un om, la domnul Dan Andruşcă, care fără să clipească din ochi mi-a cerut să-i punem pe o hârtie de ce avem nevoie şi ne-a ajutat în final cu medaliile, trofeele şi masa juriului. Si nu am cum să nu mulţumesc ziarului «Mesagerul de Neamţ» şi site-ului ZCH NEWS pentru promovare. Mulţumim şi doamnei primar pentru amablitatea de care a dat dovadă implicându-se ca în fiecare an în buna organizare a concursului ajutându-ne financiar”, a spus Mihai Mocănaşu. (C.T. STURZU)