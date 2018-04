Salubritas Piatra Neamț ar putea renunța, în curând, la măturatul străzilor și trotuarelor manual. Zilele acestea, se fac probe cu un utilaj electric. Acesta costă 15.000 de euro și va putea fi folosit timp de 30 de zile.

“Este în probe, pentru 30 de zile, după aceea vom lua alta, tot pentru 30 de zile. După acea perioadă, pentru că nu ne permitem să le luăm pe amândouă, vom lua una dintre ele. Aceasta pe care o avem acum de probă este eco, se încarcă la priză, nu face zgomot, are filtru antipraf, are un furtun de aspirare care trage cu foarte mare putere și poate trage tot, inclusiv mucuri de țigară. În spate are un sac care poate fi schimbat atunci când se umple. Dacă ne-am permite să cumpărăm mai multe astfel de utilaje, am putea renunța la măturatul manual. Ar fi mult mai ecologic. Celălalt utilaj este dotat cu un furtun, care poate fi folosit la curățarea marginilor trotuarelor, sub acestea, pentru că acolo nu se poate mătura. Acest utilaj necesită însă mânuirea de către doi operatori. Nu este ecologic, pentru că trebuie alimentat cu carburant”, a explicat Cristian Sauciuc, directorul Salubritas Piatra Neamț. (E.C.)