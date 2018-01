Alături de protestatarii din Bucureşti, din această seară, s-au alăturat din diaspora şi trei tineri din Târgu-Neamţ, care lucrează în Suedia. Este vorba de Diana şi Claudiu Angheluţă (soţ şi soţie) şi de Marius Claudiu Acsinte. Telefonic, aceştia au expus şi motivele pentru care s-au alăturat la protestele organizate de alţi români plecaţi la muncă în Suedia.

„Nu mai vreau ca toţi corupţii să deţină funcţii, nu mai vreau ca toţi incompatibilii să fie puşi pe post de marionete, doar ca să facă jocul păpuşarului suprem. Vrem să venim şi să fim lăsaţi să muncim acasă, nu la mii de kilometri distanţă. Într-un cuvânt, vrem corectitudine”, ne-a spus Marius Claudiu Acsinte, care lucrează în Suedia din anul 2011.

„Sunt în Suedia din anul 2005. Această ţară mi-a oferit multe oportunităţi şi multe avantaje materiale şi profesionale, dar gândul şi dorul de casă ne apasă. Chiar am vorbit cu soţia mea şi ne-am decis ca în acest an să revenim de tot acasă şi să nu mai trăim prin străinătate. Dar aş dori să vedem şi noi o schimbare în România. Nu avem pretenţia să fie ca în Suedia, dar măcar să vedem că se doreşte o schimbare. România are nevoie de tineret specializat şi bine pregătit profesional, dar la modul cum sunt trataţi tinerii, ţara îi va pierde. Am să revin de probă 2 sau 3 ani de zile să văd cum mă descurc şi dacă pot să-mi întreţin familia la mine acasă. Dacă nu, voi fi nevoit să plec din nou în Suedia. Nu cred că se va schimba nimic cu aceste proteste, dar măcar să fim solidari cu românii din ţară”, ne-a mărturisit Claudiu Angheluţă.

C.T. STURZU