Pe parcursul anilor, numarul de masini care circula pe soselele din Romania a crescut semnificativ, iar acest lucru se poate observa cel mai bine in trafic si in ceea ce priveste vanzarile de piese auto.

Printre cele mai vandute componente ale unui autovehicul in 2018 se numara si anvelopele. Acest lucru este de inteles, mai ales datorita amenzilor usturatoare si a posibilitatii de a ramane fara certificatul de inmatriculare in cazul in care un sofer este prins cu cauciucuri necorespunzatoare. Legea auto face referire la anvelopele de iarna, insa este la fel de important ca, pe timpul verii, sa iti dotezi masina cu cauciucuri pentru sezonul cald, care rezista temperaturilor foarte ridicate resimtite pe asfalt si care sunt potrivite impotriva umezelii. Cand a fost vorba de alegerea unei marci anume, conducatorii auto au avut diverse preferinte legate de producator, iar cele care au adus profit vanzatorilor au fost marcile straine.

Descopera care este topul preferintelor din Romania cu privire la anvelope:

Nokian

Aceasta este o companie norvegiana cu traditie, recunoscuta mai ales pentru inventia primelor cauciucuri de iarna in 1934. Modelul initial a fost fabricat pentru camioane, iar mai apoi, a aparut Hakkapeliitta, cel pentru automobile. Insa, romanii au remarcat si eficienta pe care o au avelopele Nokian pentru sezonul cald, iar vanzarile au crescut anul acesta pentru ambele categorii. Este considerat produsul cu cel mai bun raport calitate-pret de pe piata, de aceea foarte multi soferi aleg aceasta marca pentru automobilele lor.

Bridgestone

Aceasta companie isi are originile in Japonia, ceea ce deja ofera o valoare aparte produselor fabricate sub aceasta marca. Este cunoscut faptul ca japonezii acorda o mare atentie detaliilor, iar acest lucru se reflecta si in categoria de cauciucuri de vara de la Bridgestone, care se afla printre preferatele conducatorilor auto din Romania. Acestea rezista foarte bine chiar si la cele mai mari temperaturi la care poate ajunge asfaltul, iar cand acesta este ud, din cauza ploilor sau a grindinei specifice sezonului cald, se descurca impecabil. Din acest motiv, comerciantii care au in oferta lor produsele companiei Bridgestone s-au bucurat in acest an de un profit semnificativ!

Continental

O alta marca care este in top este Continental, o companie internationala cu sediul central in Germania. Aceasta este unul dintre cei mai mari furnizori de componente pentru industria auto la nivel mondial, ceea ce inseamna ca produsele pe care le fabrica prezinta incredere si eficienta, indiferent ca este vorba despre piese ce tin de sistemul de franare, de motor ori cauciucuri. Soferii romani au investit, deci, sume de bani insemnate pentru a achizitiona anvelope Continental, prin intermediul carora se vor bucura de calatorii frumoase si sigure!

Daca esti detinatorul unei masini, care sunt marcile de anvelope in care ai incredere si in care consideri ca merita sa investesti?