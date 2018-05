Atunci cand incepi sa introduci in alimentatia copilului tau mancare solida, ai grija catre ce produse si alimente te orientezi. Laptele matern este, cu siguranta, cea mai sanatoasa si hranitoare mancare pe care toti bebelusii trebuie sa o primeasca, insa schimbarea meniului trebuie sa corespunda necesarului de vitamine, proteine, calciu si fier de care corpul copilului are nevoie in primele luni de viata. Alterneaza mesele cu lapte matern sau schimba treptat, pe cat posibil, alimentatia corespunzatoare.

Intrucat primii 3 ani sunt cei mai importanti in dezvoltarea corecta a corpului si creierului bebelusilor, trebuie sa incepi cu alimentele potrivite. In primele luni de viata este cu atat mai important sa stabilesti un meniu bogat in toate resursele si nutrientii necesari pentru crestere, iar recomandarile medicului pediatru sunt importante in determinarea meselor pe care i le dai copilului. Tine cont de sfaturile doctorului si opteaza pentru produse bio avizate, ca sa te asiguri ca bebelusul primeste cele mai hranitoare mese.

Iata cele 5 alimente pe care trebuie sa le contina mesele copilului:

Fierul si zincul pe care copilul le absoarbe din laptele matern in primele 6 luni de viata il ajuta sa isi dezvolte corpul si creierul intr-un mod sanatos. Atunci cand incepi sa introduci mese solide in alimentatie, tine cont de necesarul de fier si zinc pentru in alegerea mancarii. Cerealele pentru copii sunt, de obicei, bogate in toti nutrientii de care corpul are nevoie pentru o dezvoltare armonioasa. Treptat, poti introduce alte mancaruri care sa completeze corect meniul bebelusului. In functie de sfatul medicului vostru, introdu in meniu carnea slaba, bogata in proteine. Aceasta are mai putine calorii, insa contine aceleasi proprietati benefice cresterii ca orice alt tip. Potentialul carnii rosii este superior tuturor celorlalte tipuri, iar in combinatie cu orezul, devine o masa ideala pentru copiii de peste 6 luni. Orezul nu contine gluten si, deci, reduce riscul declansarii unor alergii. Poate fi digerat usor de stomacul bebelusului, inca neobisnuit cu mancarea solida. Intrucat copiii se dezvolta foarte rapid in primii ani de viata, au nevoie de o diversitate de alimente care sa le asigure nutrientii necesari. Legumele si fructele servite sub diferite forme, astfel incat sa isi pastreze proprietatile sanatoase, sunt recomandate pentru ca cel mic sa asimileze tot complexul de vitamine. Grasimile sunt nutrienti necesari pentru un corp sanatos, iar bebelusul tau are nevoie si de acestea in perioada cresterii. Totusi, incearca sa nu ii oferi branza sau iaurtul, bogate in grasimi, pana la varsta de 9 luni. Pana atunci, hraneste-l cu lapte praf. Dupa aceasta varsta, evita produsele care contin zahar si introdu-i aceste alimente treptat, pentru a-i testa toleranta. Avocado, de asemenea, contine grasimi sanatoase si este un aliment indragit de cei mici. La sfatul medicului si pe masura ce copilul tau creste, poti introduce leguminoase, precum lintea. Aceasta contine proteine si fibre deopotriva, perfecte pentru o alimentatie diversificata si sanatoasa. O poti servi celui mic alaturi de alte legume, imbogatind, astfel, spectrul alimentar si indemnandu-l sa iubeasca din ce in ce mai mult gustul mancarii solide.

Ai grija ca babalusul tau sa primeasca in primele luni de viata hrana proaspata si diversificata. Aceasta va suplini renuntarea treptata la laptele matern. Nu uita, insa, sa ceri sfatul medicului pediatru inainte de a incepe schimbarea meniului si pe masura ce introduci noi alimente copilului.