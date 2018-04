Din ce in ce mai multi romani incep sa isi indrepte atentia catre agricultura, acest domeniu capatand un potential imens in ulima perioada. Acest lucru inseamna ca daca iti doresti sa fii un adevarat profesionist in aceasta activitate si, totodata, sa te diferentiezi de concurenta, este necesar sa folosesti doar echipamente performante. In acest sens, vei putea descoperi in randurile urmatoare care sunt utilajele indispensabile unui agricultor profesionist.

Iata 3 utilaje pe care orice agricultor profesionist trebuie sa le foloseasca:

1.Motocultorul

Acest utilaj reprezinta o investitie necesara in orice ferma, fie ca aceasta este dedicata cultivarii traditionale, de legume precum cartofii sau ardeii, fie ca este o cultura deosebita, de catina sau lavanda. Motocultorul are rolul de a pregati pamantul pentru semanare, astfel ca acest echipament iti va usura semnificativ munca in ceea ce priveste plantarea semintelor.

2.Masina de erbicidat

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta orice agricultor, fie el incepator sau experimentat, este reprezentata de daunatori. Acestia din urma pot afecta grav productia, motiv pentru care un profesionist trebuie sa ia toate masurile de precautie necesare pentru a preveni o astfel de situatie. Mai precis, pentru a reusi acest lucru, vei avea nevoie de un erbicid calitativ, dar si de o masina de erbicidat, care sa te ajute sa aplici corect, uniform si cu minimum de efort substantele protectoare.

3.Sistemul de irigare

Bineinteles, un alt echipament care nu ii poate lipsi unui agricultor profesionist se refera la sistemul de irigare. Este un lucru deja cunoscut acela ca prin irigare, mai ales in perioadele secetoase ale anului, calitatea si randamentul culturilor cresc. De asemenea, un astfel de sistem te ajuta sa reduci in mod considerabil riscurile si pericolele la care poate fi supusa culura din cauza conditiilor meteo. In consecinta, din cauza instabilitatii vremii, cantitatea de apa care ajunge la culturile de plante nu poate fi controlata, iar cea mai potrivita solutie pentru a rezolva aceasta problema este reprezentata de un sistem de irigare profesional.

Acestea fiind spuse, atat motocultorul si masina de erbicidat, cat si sistemul de irigare sunt utilaje pe care orice agricultor profesionist trebuie sa le utilizeze in activitatea sa. Cu siguranta, fiecare dintre aceste echipamente joaca un rol esential in succesul unei afaceri agricole!