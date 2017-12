Ziua de vineri, 29 decembrie, la Târgul de Crăciun la Neamţ, va debuta cu un recital oferit de Clubul “Ruby Ma Music Art”. Aceştia vor fi urmaţi de membrii formaţiei sucevene “Alter Ego”. Showul serii îl va constitui recitalul oferit de îndrăgita solistă Paula Seling.

ALTER EGO

“Alter Ego” reprezinta un proiect al unor tineri din Suceava născut din dragostea pentru muzică, pentru public, pentru scenă. Înfiinţat în 2015, grupul abordează o varietate de genuri, „dar cântăm doar ceea ce ne reprezintă, astfel încât să fim mereu noi inşine. Acest proiect e sută la sută pasiune şi dedicare, pentru că atunci când iţi place ceea ce faci, totul iese mult mai bine şi acest lucru se vede şi se simte în show-rile noastre”, mărturiseşte Cristi Rangu, creierul trupei. „Alter ego” are următoarea componenţă: Adrian Galbau – tobe, Ilie Aurelian Zugrav – bass, Daniel Balan – clape, Ciprian Baicu – saxofon, Relu Calcea – chitară, Alexandra Irimesei – voce, Cristi Rangu – chitara si voce.

PAULA SELING

Paula Seling este una din cele mai placute si indragite artiste de la noi, de fapt o adevarata artista, putem spune o adevarata doamna desi este inca la inceputul carierei. Paula Seling este, daca vreti, un exemplu de seriozitate si pasiune pusa in slujba muzicii, dar si un exemplu ca recunoasterea si aprecierea publicului pot fi dobandite si fara aparitii in publicatiile mondene. Nascuta, chiar de ziua de Craciun a anului 1978, la Baia Mare, Paula a studiat inca din copilarie muzica, atat canto cat si pian. La 15 ani s-a inscris la Scoala Populara de Arte si a intrat in trupa „Enders” (la clape si solista), cu care a aparticipat la numeroase festivaluri pentru copii si tineret. Dincolo de premiile obtinute alaturi de Enders, cel mai important moment a fost intalnirea cu cei de la Fundatia Culturala Phoenix (1995) si cu Paul Nancă, cel care avea sa o sprijine pe parcursul intregii cariere. Dupa absolvirea Colegiului „Gheorghe Şincai” din Baia Mare (1997), Paula se muta in Bucurest pentru a urma Scoala Superioara de Jurnalistica. In plan muzical, primul succes a venit in 1996 cand a obtinut premiul “Aurelian Andreescu” sub indrumarea doamnei Anda Popp. Un an mai tarziu avea sa isi faca debutul si chiar sa inceapa sa se impuna pe scena muzicala romaneasca, obtinand trofeul in festivalul de la Mamaia, cantand in deschiderea concertului lui Joan Baez dar si la festivalul „Cerbul de Aur”. Debutul discografic a avut loc in 1998 cu albumul in limba engleza Only Love inregistrat la Sound House Records in Germania. In acelasi an apare si un album de colinde inregistrat alaturi de Narcisa Suciu. A urmat albumul din 2001, Ma voi intoarce. In acelasi an apar materialele Stii ce inseamna si Prima selectie. Pentru ca in toamna lui 2002 sa apara un nou material cu cantece de Craciun : Albumul de Craciun. In 2003 apare ceea ce Paula considera „cel mai consistent” album de pana atunci, Fara sfarsit, un material ce includea 17 piese. Iar in 2006 a lansat albumul De sarbatori, care cuprinde colinde si cantece de sezon sau de compilatia 1998-2008, marcând astfel un deceniu de activitate. Culeg vise, Believe in varianta engleza, este albumul aparut in 2009 prezentat intr-o serie de concerte. In 2010, dupa ce a castigat selectia nationala Eurovision, Paula Seling a reprezentat România in concurul de la Oslo. Piesa pe care o interpreta, alaturi de Ovidiu Cernateanu, se numea Playing with Fire. De-a lungul carierei sale, Paula a avut deja ocazia de a urca pe scena alaturi de nume importante ca Joan Baez (1997), Chick Corea (1998), Al Bano, Anita Doth, Tony Hawks, Michael Bolton (2007), Beyonce (2007) sau Jesse Dixon (2009). Dintre premiile si distinctiile primite de Paula Seling amintim:

Trofeul festivalului Cerbul de Aur din Brasov (2002) cu piesele „Noapte calda” (compozitie proprie, in varianta din limba engleza, „If You Want It”) si „That Old Devil Called Love”;

Cea mai buna voce feminina din Romania la Premiile Industriei Muzicale Româneşti 2001

Trofeul festivalului Mamaia (1997) cu piesa „Trurli”

Slagarul anului la sectiunea “slagare pop-rock” – Mamaia ’99 Ploaie in luna lui Marte (Nicu Alifantis/Nichita Stanescu)

Trofeul “Aurelian Andreescu” – Bucuresti, 1996

Stilul abordat de Paula Seling este greu de incadrat, artista trecand de la pop, la folk, blues, jazz, soul… disponibilitatea vocala fiind unul din principalele sale atuuri.