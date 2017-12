Pentru duminică, 24 decembrie, organizatorii Târgului de Crăciun la Neamţ, ediţia 2017, au pregătit o surpriză. Seara va debuta pe Platoul Curţii Domneşti cu Festivitatea de premiere a concursului “Ce-i transmiţi lui Moş Crăciun” (ora 18:00). Programul artistic va debuta cu recitalul oferit de Asociaţia TAGMA, urmată apoi de Teodora Sava, Narcisa Suciu şi Ovidiu Lipan-Ţăndărică, însoţit de Fanfara Zece Prăjini, vor constitui atracţiile artistice ale serii de duminică.

Teodora Sava

Teodora Sava s-a născut pe 27 noiembrie 2001 în Piatra Neamț. Este elevă la Liceul de Arte „Victor Brauner”. A studiat canto, pian, flaut și chitară, și nu se vede facând altceva în afară de muzică, care o definește, deși, dupa cum a menționat, parinții îi spun sa aibă și o altă meserie de rezervă. Conform propriilor declaratii, artista a „cântat la concerte de caritate, la case de copii și la aziluri de bătrâni”, iubește natura și animalele, iar cel mai mult îi place să se implice în viețile celor din jur, inclusiv prin voluntariat. De asemenea, conform ei, artista își dorește să cânte într-o bună zi pe scenă cu Beyoncé, Christina Aguilera sau Mariah Carey, iar studiile dorește să le continue la Londra sau Paris, tot în domeniul muzicii. A cântat alături de Nico, Paula Seling, Proconsul și FREE STAY (al cărui solist este Florin Ristei) la emisiuni de televiziune. Performanțele sale artistice notabile înregistrate încă de la vârsta copilăriei, culminând cu prestațiile de la X Factor Romania 2017 – sezonul 7, când, la finalul interpretării piesei din etapa audițiilor, toți jurații s-au ridicat în picioare aplaudând, au făcut ca ea să fie invitată de către Consiliul Local Piatra Neamț și premiată de către consilierii locali și primar. De asemenea, ea a fost nominalizată ca ambasador al județului Neamț la categoria „Tinere valori” în cadrul „Galei ambasadorilor nemțeni” și din 2017 face parte din Consiliul Local al Tinerilor Piatra Neamț.

Narcisa Suciu

Narcisa Suciu este cunoscuta atat pentru performantele sale solo, cat si pentru colaborare stransa cu compozitorul si interpretul Mircea Rusu, sustinind numeroase spectacole cu Mircea Rusu Band si participand la inregistrarea discurilor “Omu` bun si pomu` copt” si “Chef in Grozavesti”. S-a nascut la Baia Mare, pe 27 ianuarie 1975. A absolvit Liceul Mihai Eminescu din Baia Mare, Sectia Franceza-Engleza. Intre 1992-1995 urmeaza cursurile Facultatii de Music-Hall Din Cadrul Universitatii Ecologice Din Bucuresti. In 1995 face prima inregistrare, in studioul Magic Sound cu cantecul “Campuri aurii” (muzica/text – Mircea Rusu). In 1996 participa impreuna cu Mircea Rusu Band la spectacolul “Viata de roman”, organizat de Fundatia Culturala PHOENIX in finalul Festivalului CERBUL DE AUR de la Brasov si sustine un micro-recital la Festivalul National de muzica pop Mamaia `96. Narcisa Suciu a cantat in deschiderea concertului extraordinar sustinut in Romania de JOAN BAEZ (22 iunie 1997). In acelasi an a obtinut premiul III la sectiunea de interpretare a Festivalului International Cerbul de aur – Brasov. În ultimii ani, este invitatul prioritar al actiunilor caritabile, vizandu-i pe copiii defavorizati. Pe de altă parte, sustine activitatea copiilor supradotati, monitorizati de Fundatia “H. Coanda”, in acest sens donandu-si, pentru o licitatie pe internet, premiul obtinut la Festivalul CERBUL DE AUR in 1997, trofeu care – licitat intens timp de o luna – a ajuns la un fan din Spania.

Ovidiu Lipan

Ovidiu Lipan Tandarica s-a nascut la Iasi in ianuarie 1953. In anul 1969 se alatura uneia dintre cele mai elevate trupe ale momentului, “Rosu & Negru”. Urmeaza in 1974 colaborarea sa cu trupa “Phoenix”, in cadrul careia are o prestatie remarcabila, care continua pana in zilele noastre. Isi continua activitatea muzicala colaborand cu artisti romani si internationali: Herman Rabble de la Scorpions, Ginger Baher, Eruption, etc. Cariera ii acopera patru cincimi din viata. Neobositul Ovidiu Lipan Tandarica a creat de fiecare data o muzica de spirit, prin care a reusit sa transmita toate trairile sale. A realizat o suita de patrimoniu, reprezentand spiritul romanesc, balcanic, o profunzime a sentimentelor sale care au imbogatit cultura. De fiecare data, maestrul tobelor a reusit sa vina cu ceva nou in muzica internationala. A sustinut concerte in lumea intreaga, cu mari succese la New York, New Mexico, Panama, Paris, a participat la nenumarate festivaluri de World Music, primind gradul de cavaler de onoare al culturii romanesti. Un adevarat vulcan de energie, o forta creativa de neimaginat, a reusit sa aduca pe piata muzicala mondiala creatii marete precum “Renasterea”, “Bachita“, “Getica”, “Visul Tobosarului”. Maestrul tobelor declara ca visul sau va continua pe viitor, deoarece el nu poate sa nu viseze, propunându-şi pentru periuoada care urmează noi proiecte artistice.

Zece prăjini

Fanfara din satul Zece Prăjini, Iași, care s-a remarcat prin muzica cu tonalități balcanice, stilul lor fiind asociat cu cel al lui Goran Bregović. Drumul formației a căpătat avânt odată cu remarcarea ei de către Speranța Rădulescu, etno-muzicolog la Muzeul Țăranului Român din București, în ediția din 1989 a Cântării României. Anul 1993 a fost momentul în care muzica lor a fost lansată peste graniță, odată cu vizita la Montreux făcută fostului suveran al României, Mihai I. Fanfara a fost angajată în Teatrul Ecvestru Zingaro. concertând la Festivalul de Teatru de la Avignon în spectacolele „Battuta” (2006-2009). Printre colaborările notabile cu muzicieni consacrați, se numără cea avută cu Ovidiu Lipan „Țăndărică”, Mioara Velicu, Alexandru Recolciuc, rezultate fiind hituri precum „Margareta”, „Natalis” (în colaborare cu Stelu Enache), „Tango Toledo” (în colaborare cu Margareta Pâslaru). Înregistrarea melodiei „Margareta” împreună cu fostul baterist al trupei Phoenix, a constituit momentul deplinei consacrări în România.