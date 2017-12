Sâmbătă seară, 23 decembrie, la Târgul de Crăciun la Neamţ, programul va începe cu recitalul oferit de Cristian Prăjescu. În continuare, vor cânta Alex Velea şi Feli.

ALEX VELEA

S-a nascut pe data de 13 mai 1984. Dragostea pentru muzica i-a fost insuflata de parinti, in special de tatal sau, care este muzician. Parintii sunt un punct de echilibru in viata lui, in obiectivitatea lor Alex crezand cel mai tare. Pasiunea pentru muzica si-a descoperit-o de mic dar in mod organizat Alex canta de la 9 ani iar la 11 ani a devenit elev al Palatului Copiilor. De la varsta de 16 ani, studiaza timp de 4 ani canto clasic. Alex se considera un mare norocos pentru ca are ca “meserie” ce iubeste mai mult in viata: muzica. Un punct de sprijin in viata lui Alex sunt si prietenii sai, care il sustin neconditionat si il incurajeaza sa mearga mai departe. Unul dintre cei mai buni prieteni ii este Smiley cel care este producator alaturi de Marius Moga al albumului de debut semnat Alex “YAMASHA”. Alex isi demonstreaza polivalenta si dragostea pentru mai multe genuri muzicale si prin colaborarile pe care le-a avut pana acum: Anda Adam, Connect-R, Matteo, C.I.A, Sisu& Puya, Mandinga, Anna Lesko, etc. Album sau de debut, care va fi lansat in aceasta toamna, “YAMASHA” se vrea si o declaratie din partea lui Alex : “Piesele acestea ma descopera in fata publicului… Asta sunt eu…Am incercat sa pun pe note ganduri, sentimente, trairi…YAMASHA ma reprezinta”. Pentru YAMASHA Alex a colaborat cu Smiley, Marius Moga, Connect- R, Matteo, Don Baxter, Byga de la CIA, adica cu mare parte din prietenii sai. Rezultatul este un album de 10 piese, o combinatie de R&B, hip hop si pop. Pentru primul single de pe album, piesa YAMASHA compusa de Marius Moga si Smiley, textul fiind semnat chiar de Alex., s-a filmat un videoclip in aceasta vara regia apartinandu-i unui alt bun prieten, Iulian Moga.

FELI

Feli spune despre sine că este „un satelit natural al muzicii” și nu își poate imagina un mod mai bun de a se exprima decât prin muzică. Artista a cochetat cu toate genurile muzicale, începând cu pop-rock în adolescență, când a fost atât vocea, cât şi compozitoarea trupei Aliens. A lucrat alături de Edi Schneider (Dj Phantom), iar apoi s-a îndreptat către sfera hip-hop, unde s-a implicat în câteva proiecte muzicale cu Grasu XXL, Puya și Guess Who. Toate aceste experiențe au ajutat-o să-și definească stilul și să își dorească o carieră solo. Din 2014 a început să lucreze pentru propriul proiect muzical. Artista ajuns pe primele locuri în topurile muzicale din România chiar cu single-ul de debut: „Cine te crezi?”, lansat în octombrie 2014, piesă care i-a adus anul următor și prima nominalizare pentru Best Romanian Act la MTV Europe Music Awards. 2015 a fost un an extraordinar pentru Feli. Dincolo de nominalizarea la MTV EMA, artista a lansat trei piese în timpul campaniei HaHaHa Production #maimusic: „Gelozia” (featuring Speak), „Perfect for You” (feat. Dorian) și „10 Minutes” (o colaborare emoționantă cu Smiley), precum și un single nou. „Creioane colorate”, single-ul lansat în toamna lui 2015, este o piesă care a ajuns numărul 1 în topurile muzicale și a însemnat o nouă nominalizare pentru Feli la MTV EMA. Piesa ne aduce aminte că fiecare zi poate fi un nou început în care să descoperim lucruri, să vedem lumea cu tot ceea ce are mai frumos și să mulțumim pentru ceea ce am primit. Muzica traduce în versuri și sunete sentimente pe care altfel este greu să le descriem. Feli este una dintre acele voci speciale care reușește prin piesele sale să transmită cele mai profunde emoții și trăiri. O astfel de piesă este și single -ul – „Timpul”, care a atins din nou prima poziție în topuri, în 2017. Artista a mai lansat un remake rock dupa unul dintre cele mai cunoscute cantece ale Mariei Tanase – „Cine iubeste si lasa” și un featuring interesant cu Connect-R – ”Cearta arta”. In prezent, isi promoveaza cea mai noua piesa -„ACASA”.