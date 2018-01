Mai mule persoane de etnie romă, care cotrobăiau prin tomberoane în Târgu Neamţ, pentru a strânge cartoane şi pet-uri, au fost depistate în timpul unei acţiuni comune a societăţii Rossal şi a Poliţiei Locale, derulate luni, 22 ianuarie. Autorităţile spun că aceste persoane de etnie romă lăsau în urma lor o mizerie de nedescris. Patrula a mers pe străzile Cuza-Vodă, Aleea Târgului şi pe Radu Teoharie. Tot săptămâna aceasta, un tomberon din spatele sediului Apa Serv a luat foc. Nu se ştiu cauzele. Cele două instituţii fac apel la implicarea civică a cetăţenilor, ori de câte ori observă persoane care scormonesc în gunoaie şi fac mizerie în zonele unde sunt amplasate tomberoanele.

“Alături de lucrători ai societăţii Rossal am patrulat la începutul săptămânii prin câteva zone din oraş, unde am depistat câteva persoane de etnie romă care scormoneau în tomberoane, pentru a căuta cartoane şi pet-uri. În astfel de situaţii, pentru că se consideră furt de pe domeniul public, ar fi trebuit să apelăm la colegii de la Poliţia Naţională, dar pentru că la momentul când i-am prins aceste cartoane şi pet-uri valorau 10 lei nu avea rost. Am decis să continuăm astfel de acţiuni şi în perioada următoare, pentru a descuraja astfel de fapte, iar dacă se vor repeta şi vor fi prinse aceleaşi persoane paguba s-ar putea ridica la sume mai mari, ceea ce ne-ar obliga să apelăm la colegii din Poliţia Naţională să ia măsuri. Facem apel la cetăţeni să ne sesizeze când observă astfel de persoane care cotrobăie prin tomberoane şi chiar să se implice personal şi să-i alunge. Din ce am aflat, există un agent economic care încurajează aceste persoane de etnie romă să strângă cartoane şi pet-uri, să i le aducă lui, după care acesta le vinde la rândul lui”, ne-a spus Florin Tofan, şeful Poliţiei Locale.

La rândul lui, Mihail Florea, responsabilul societăţii Rossal zona 3 Târgu-Neamţ ne-a precizat: „În ultima perioadă am avut parte de mai multe probleme. Containerele care au luat foc, persoane de etnie romă care scormonesc în containere şi caută cartoane sau pet-uri lăsând în urma lor o mizerie de nedescris. Noi, alături de Poliţia Locală am depistat câteva astfel de persoane, dar fac apel la o implicare civică a cetăţenilor, care pot sesiza şi chiar alunga aceste persoane care scormonesc prin containere. Cât priveşte colectarea selectivă facem din nou apel la cetăţeni să depună deşeurile la containerele de pe platformele special amenajate din oraş. Sunt puţini cetăţeni care aruncă selectiv gunoiul la containerele noastre şi atunci avem parte de «intervenţia» acestor persoane de etnie romă care scormonesc gunoiul colectat selectiv şi ni-l împrăştie”. (C.T. STURZU)