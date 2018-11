Alexandru, tănărul care a suferit arsuri pe mai bine de jumătate din suprafața corpului, după explozia de ieri (detalii aici), va fi transferat în această dimineață la un spital din Belgia. Anunțul a fost făcut de deputatul Pavel Popescu, cel care s-a implicat exemplar pentru ca rănitul să beneficieze cât mai rapid de toate îngrijirile necesare. Pavel Popescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook, povestește și cum a decurs una din convorbirile sale telefonice cu tatăl băiatului, Ionel:

«Un foarte bun prieten îmi spunea, în urmă cu două ore, că m-am desensibilizat total. Că am ajuns ca doctorii în fața operației. Asta pentru că mă auzea vorbind la telefon cu domnul Ionel, tatăl lui Alexandru, ars în explozia de la Piatra Neamț. Chiar dacă îmi exprimasem empatia și îl încurajam, în acele momente, îi dădeam tatălui instrucțiuni ferme și informații clare cu privire la pașii următori.

Când prietenul meu mi-a spus “nu știu cum poți face asta atât de rece”, m-am oprit pentru o secundă și cutremurându-mă, m-am întrebat: Pavel, când ai devenit atât de insensibil?

După 4 ore de adrenalină primită în urma stresului cu procesul de transfer, când am reușit să am certitudinea că Alexandru pleacă în Belgia, l-am sunat din nou pe domnul Ionel să îi spun că am aranjat ca și el, să poată pleca cu fiul său în Belgia, să-i fie aproape.

L-am întrebat dacă poate să îi aducă cineva un bagaj din Piatra Neamț pentru că probabil va pleca de la Iași.

Și-atunci, cu vocea tremurândă, domnul Ionel mi-a spus: “Domnule Popescu, totul e scrum. Totul a ars. Mai am hainele de pe mine și buletinul.”

Și-n timp ce mâna cu care țineam telefonul a început să-mi tremure, mi l-am imaginat pe tatăl lui Alexandru, pe un hol al spitalului din Iași, cu singurele haine pe care le mai avea și buletinul în buzunarul de la piept. Cu fiul său pe masa de operație, luptându-se pentru viață. Complet distrus.

Acum plâng. Plâng în hohote. Și nu mă pot opri.

Nu știu cum, dar haideți să-i ajutăm pe oamenii aceștia…»

Azi-noapte, pe la ora 2, tânărul a ieșit din operația la care a fost supus în spitalul din Iași, unde a fost transferat ieri. Anunțul l-a făcut tot deputatul Popescu: ”Alexandru luptă în aceste momente pentru viața sa. Acum a ieșit din operație. Trebuie stabilizat pentru a putea pleca spre Belgia dimineață, la ora 10:00. Operația de la Iași era absolut necesară”. (ZCH News)