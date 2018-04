Dr. Cristina Iacob Atănăsoaie, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Neamț spune că nu a primit circulara de la minister, în care se spune că pot fi acordate compensații financiare în valoare de două salarii minime brute lunar personalului cu venituri scăzute după 1 martie. În Comitetul director al spitalului, din 25 aprilie, s-a decis ca pentru salariile pe luna martie să se aplice nivelul minim al sporurilor pentru tot personalul, cu diferența că se vor aplica la salariile din luna martie, majorate pentru medici și asistenți.

“Calculăm sporul minim la toată lumea, că nu avem cum altfel. Avem 34% dați de la Consiliul Județean, în care trebuie să ne încadrăm. Sporurile pe luna martie se aplică la salariile mărite de la 1 martie. Se pare că se va primi cât de curând circulara de la minister, n-a ajuns nici la Direcția de Sănătate Publică Neamț, nici la noi. Eu am văzut-o pe net. Doar că ei spun că stimulentele astea trebuie date din venituri proprii. Dar, în legea 95, era de mult această prevedere, numai că nu se poate da de către noi, ci de către ordonatorul principal de credite. Acuma, ideea este să ne sfătuim cu un jurist să vedem dacă circulara asta poate bate legea, deși nu-mi vine să cred. Vom hotărî cu juriștii dacă e legal. Am întrebat și la Casa de Asigurări, dacă aceste stimulente pot fi introduse în influențele salariale… Până nu vine circulara, oficial, nimeni nu ne poate da vreun răspuns”, a declarat managerul SJU Piatra Neamț.

Un alt spital de sub umbrela CJ Neamț este Spitalul de psihiatrie „Sfântul Nicolae” din Roman. Un spital cu o singură specialitate, ce depinde de sporurile de condiții pentru un venit decent al infirmierilor, îngrijitorilor, brancardierilor, al psihologilor nu doar a medicilor și asistenților. “Pe luna martie am dat cam aceleași sporuri ca până acum, 75% și 50%, au fost puține cazuri când am dat sporul redus, fiindcă avem prevăzut în buget. Dar, acum, noi nu am primit încă procentul sau suma pentru sporuri de la Consiliul Județean, am trimis un memoriu să nu ni se scadă sporurile, dar nu știu ce va fi. De la Ministerul Sănătății s-a recomandat o atenție specială pentru spitalele monospecialitate, dar depindem de fondurile de la Consiliul Județean. Dacă scad veniturile personalului cu 600-1.000 de lei, vă dați seama că vor fi nemulțumiri”, a declarat dr. Anca Mihaela Hîncu, managerul spitalului „Sfântul Nicolae”.

Dr. Mirela Grădinaru, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț ne-a declarat că totuși, astăzi, 26 aprilie, circulara a ajuns de la MS și „urmează s-o transmitem în teritoriu”.

Circulara Ministerului Sănătății a fost emisă cu o zi înainte de mitingul de protest anunțat pentru 26 aprilie, la ora 11:00, în fața Guvernului, de către Federația Sanitas. Circulara se referă la modul de compensare financiară pentru personalul din Sănătate care a pierdut la venituri după aplicarea noilor sporuri, la 1 martie, și, care, în principiu, trimite rezolvarea problemei spre spitale și spre ordonatorii principali de credite. Cu trimitere la veniturile proprii ale unităților sanitare, la aprobarea de către ordonatorul principal de credite și la încadrarea în buget: “În vederea acordării stimulentelor, unitățile sanitare cu paturi vor transmite ordonatorului principal de credite, în vederea aprobării, situația lunară a acestor stimulente”, se menționează în circulara ce urmează să fie trimisă direcțiilor de sănătate publică și acestea, la rândul lor, s-o remită spitalelor din subordinea MS și celor din subordinea administrației publice locale. (C.I.)