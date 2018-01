Spitalului Județean de Urgență va avea parte la început de an de schimbări la nivelul conducerii. Actualul manager interimar, dr. Cristina Iacob Atănăsoaie va renunța la funcție înainte de tremen și, potrivit declarației sale, va face echipă cu dr. Letiția Damoc ( actualul manager de la spitalul Bicaz): „Eu m-am gândit de mult la doamna doctor Letiția Damoc și am propus-o pentru această funcție, dumneaei are experiență, a acreditat și Ambulanța Neamț. Au fost câteva discuții și la Consiliul Județean, doamna doctor a acceptat, urmează să mai fie o întâlnire, dar cel mai probabil dumneaei va fi manager. Eu sunt de acord pentru funcția de director medical”. Discuțiile finale vor avea loc probabil miercuri și rămâne de văzut dacă dorința actualului manager interimar se va îndeplini. Șanse sunt foarte mari, dacă ne gândim la faptul că de obicei asemnea numiri au nevoie și de girul unor oameni obișnuiți să se întâlnească, săptămânal, sub aura unor principii unde ar trebui să primeze altruismul, nu spiritul mercantil de grup. (C.I.; V.B.)