Un pietrean ne-a sesizat cât este de revoltat de modul în care Serviciul de Ambulanță Neamț a răspuns la o solicitare făcută prin 112, zilele trecute, dar și de tonul dispecerei în momentul când a cerut ajutor pentru o persoană căzută pe stradă. Tiberiu Niunin ne-a relatat că, în seara de 24 mai 2018, se îndrepta cu mașina spre casă, iar pe strada Dragoș Vodă a oprit, după ce a văzut un bărbat căzut pe stradă.

“Am oprit, fiindcă mă gândeam că poate bărbatului îi este rău, am coborât, era și soția lui acolo, eu locuiesc în zonă, cunosc familia, dar numai așa, din vedere, știu că au mulți copii și el are un defect locomotor. Am întrebat-o pe soția lui ce s-a întâmplat și dacă-i este rău, ea a spus că deja a sunat la 112, dar n-a venit încă ambulanța. Bărbatul gemea, cum era întins pe jos, era conștient, dar nu se putea mișca și atunci am decis să sun și eu la 112. Era ora 18:15 și am sunat, mi-a răspuns o voce feminină și când a auzit despre ce este vorba a spus că știe cazul, că a sunat și soția bărbatului, dar că n-are mașină decât peste o oră. M-a deranjat și tonul dispecerei și modul cum m-a luat la întrebări, deși i-am spus că este un bărbat căzut, că poate fi rănit, că eu nu mă pricep că nu sunt cadru medical, de aceea am sunat la ambulanță. Am încercat să explic că peste o oră s-ar putea să fie târziu. A trecut ceva timp și la un moment dat am fost sunat de pe un număr, o voce masculină de-această dată m-a întrebat dacă sunt cel care a sunat pentru persoana căzută pe strada Dragoș Vodă, cred că a verificat, și atât. Abia la ora 19:45 a ajuns un SMURD, iar militarul sanitar a vorbit frumos, s-a scuzat, a spus că a fost anunțat la 19:15 de caz. Deci, până la urmă a fost trimis echipaj medical după aproape două ore! Dar dacă Ambulanța n-a avut pe cine trimite și a știut de la bun început că n-are mașină disponibilă, de ce n-a sunat de-atunci la pompieri să trimită ei echipaj, de ce i-au anunțat abia după o oră? Este o mare problemă, dacă așa se răspunde la solicitări, mai ales că au mai fost cazuri când au trimis echipajul târziu și din păcate știm cu toții, a apărut și în presă, omul n-a mai putut fi salvat. Sunt foarte curios ce explicații pot fi”, spune Tiberiu Niunin.

În răspunsul remis de conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Neamț pe acest caz se aduc argumente prin invocarea a trei aspecte care descriu situația din ziua de 24 mai 2018. Argumentele încep cu faptul că “referitor la cazul din data de 24.05.2018 din Piatra-Neamț, str. Dragoș Vodă (…) vă putem comunica faptul că la momentul când s-a făcut solicitarea nu erau echipaje disponibile”, potrivit dr. Dorice Albu, managerul interimar al SAJ Neamț. Continuă cu precizarea că au fost programate pentru acea zi 8 echipaje, din care doar unul cu medic, 6 cu asistent medical și un echipaj neclasificat, toate cele 8 echipaje fiind trimise până la ora solicitării din str. Dragoș Vodă la 76 de intervenții, din care 7 transferuri la Iași, la Bisericani, de la Buhuși la UPU Piatra Neamț, 6 externări ale pacienților la domicilii în Neamț. La acestea se adaugă “10 solicitări de la UPU Piatra Neamț pentru transport CT Antares și retur”, mai spune SAJ Neamț în răspuns. Și, am adăuga noi, pentru un tablou complet trebuie amintit că 24 mai a fost a doua zi de când pacienții spitalului județean erau transportați pentru investigații tomografice la clinica Antares, după defectarea tomografului spitalului, situație care de asemenea a bulversat activitatea SAJ Neamț, deoarece tot în 24 mai s-a apelat la ISU Neamț pentru a pune la dispoziție autospeciala de transport victime multiple în cazul a 5 pacienți duși o dată la Antares.

Răspunsul formulat pe acest caz se încheie punctual: “Vă informăm că pacientul de pe strada Dragoș Vodă este arhicunoscut pentru solicitările făcute la 112, pentru a solicita ambulanța, fără motivații susținute medical. Acest pacient a fost transportat la UPU de către echipajul EPA, finalul intervenției Diagnostic etilism acut”. Cu alte cuvinte, în termeni strict tehnici, pacientul era cunoscut pentru apelări dese și nemotivate medical la 112, iar acum diagnosticul a stabilit că era sub influența alcoolului. Însă, în răspunsul SAJ nu se atinge deloc subiectul atitudinii dispecerei la solicitarea făcută de pietrean la 112 și care se declară deranjat, mai ales că a și subliniat că nu are cunoștințe medicale să ofere foarte multe detalii. Domnul Niunin a mai spus că vrea doar niște explicații, fiindcă el încă mai crede în niște principii morale care îți cer să ajuți pe cineva în nevoie și încă mai speră că salvator poate fi oricine are spirit civic, dar n-are calificări. (C.I.)