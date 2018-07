Esti membrul unei formatii si ai vrea ca alaturi de colegii tai, sa te bucuri de un succes rasunator? Ti-ai dori sa ajungi pe marile scene, transformandu-ti pasiunea in sursa ta principala de venit si proiectul personal in cariera? Daca iubesti muzica si esti dispus sa investesti in talentul tau de muzician, insa nu stii cum sa incepi sa iti valorifici munca, in sezonul estival, evenimentele personale (nunta, botez, majorat) si cele publice (gale, festivaluri, prezentari, corporate) sunt cea mai buna modalitate pentru un band prin care se poate promova, reusind sa isi creeze un nume si in topul celor mai bune. Totodata, aceste variante reprezinta si o sursa de venit, perfecta pentru finantarea pe viitor.

Investitii

Pentru a putea deveni din ce in ce mai bun, trebuie sa investesti atat in pregatirea si perfectionarea calitatilor necesare unui artist muzician de top, cat si in aparatura folosita. Facand achizitiile potrivite precum o pianina digitala, un set complet de tobe, chitari sau microfoane profesionale, fara a face compromisuri nepotrivite, iti asiguri instrumentele care te vor ajuta sa faci primii pasi spre succesul profesional. Astfel, vei putea oferi calitate, pastrandu-ti standardele, bucurandu-te de achizitii, pentru o perioada indelungata.

Totodata, pentru a te diferentia de concurenta, este esential sa faci alaturi de ceilalti membrii, o autoanaliza, identificand diverse aspecte ce pot fi imbunatatite, adaugand la momentul potrivit, noi elemente. Pentru o gama mai vasta de servicii, completeaza live-urile pe care le sustine band-ul tau, cu aceste mixere profesionale pentru DJ, adaugand set-up-ului vostru, doar o pereche de boxe profesionale.

Daca vrei sa iti diversifici pachetele pe care le oferi clientilor tai, asigura-te ca iti permiti sa faci fata cerintelor lor, cu aceeasi prestanta. Pentru a realiza acest lucru, este foarte important sa nu te bazezi pe altcineva in afara de membrii band-ului tau. Voi sunteti un tot unitar in ochii clientilor, de aceea trebuie sa va comportati ca atare, sa fiti la acelasi nivel, ambitionandu-va constant sa deveniti impreuna mai buni, sa va motivati si sustineti cand exista situatii dificile. Intelegerea, rabdarea si respectul sunt elemente cheie, care alaturi de incredere, stau la baza succesului oricarui tip de relatie, in mod special una business.

Pentru o mai buna organizare interna, concepeti un panou tip calendar si o agenda, pe care sa le folositi la gestionarea timpului. Astfel, cu o vizualizare de ansamblu, veti putea sa faceti fata si repetitiilor si evenimentelor, cu brio, lasandu-va suficient timp si pentru alte activitati. Este foarte important ca intr-o afacere, sa ai mereu un plan bine structurat si sa fii organizat, pentru a nu omite niciun detaliu si a evita suprasolicitarea.

Poti sa creezi diverse momente artistice, fie prin colaborare cu alti prestatori de servicii, fie prin diversificarea atributiilor membrilor deja existenti. Atunci cand planifici/organizezi astfel de momente, este important ca acestea sa fie bazate pe o relationare directa cu publicul, implicandu-l sa participe la desfasurarea numarului/numerelor, avand insa grija ca momentele sa fie alese si facute, pe baza vibe-ului acestuia, pastrandu-se nivelul de energie.

Investitia membrilor in band se face prin daruire si implicare, prin dorinta continua de dezvoltare si perfectionare si trebuie sa vina din partea tuturor membrilor.

Planificarea viitorului

Cea mai importanta publicitate sunt recomandarile, asa ca nu neglija niciun aspect al prestarii voastre, si ai grija nu doar de sound-ul oferit, ci si de imaginea voastra. Alegeti-va cu o atentie deosebita detaliile tinutelor si ingrijiti-va de imaginea fizica. Adoptati mereu o atitudine pozitiva, plina de energie, care sa aduca un vibe deosebit atmosferei oricarui eveniment.

Planurile pe termen lung, ajuta foarte mult nu doar la motivarea voastra, ci la ambitionarea de a persevera. Astfel, va trebui mereu sa continuati, sa depasiti situatiile dificile si sa respectati promisiunile facute fata de clienti, indeplinindu-va responsabilitatile. Trasati-va un drum ascendent spre marele vis, indentificand si respectand fiecare pas necesar pentru a ajunge acolo.