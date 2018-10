Fiecare femeie viseaza la o piele fina, catifelata si sanatoasa, la fermitate si un ten lipsit de riduri, odata cu trecerea timpului. Aspectul pielii tale poate sa spuna multe despre tine si despre stilul tau de viata, asa ca este foarte important sa urmaresti schimbarile acesteia si sa actionezi de indata ce observi modificari. Din cauza stilului de viata, al alimentatiei si a produselor cosmetice diverse pe care le folosesti, iti este din ce in ce mai greu sa gasesti solutii pentru o ingrijire potrivita a pielii. Din cauza razelor uv, pielea se poate usca foarte tare, iar o alimentatie nesanatoasa poate duce la ingrasarea tenului si aparitia acneei. Cu siguranta te-ai familiarizat deja cu toate metodele de ingrijire, insa trebuie sa stii ca e nevoie sa fii atenta si la alte aspecte. Ingredientele naturale te pot ajuta sa ai grija de pielea ta, iar puterea lor a fost recunoscuta de-a lungul timpului, in utilizarea lor pentru diferite afectiuni ale organismului.

Iti doresti o piele perfecta, fara sa investesti in produse cosmetice foarte scumpe? Iata care sunt secretele:

ULEIUL DE COCOS

Uleiul de cocos este un produs cosmetic foarte vanat de doamnele care isi doresc o ingrijire perfecta si naturala. Daca te-ai gandit sa renunti la tratamentele clasice si costisitoare, acest ulei este o alegere foarte buna pentru ingrijire pielii si nu numai. Acesta are proprietati antibacteriene si antifungice, fiind un produs hidratant. Uleiul de cocos este si un bun exfoliant, incetineste procesul de imbatranire si ofera o stralucire naturala pielii. Gasesti ulei de cocos in magazinul Managisbio si il poti comanda in functie de cantitatea dorita de tine.

ALOE VERA

Foarte multe produse cosmetice din comert apeleaza la beneficiile plantei Aloe Vera, care este cea mai renumita planta pentru beneficiile ei asupra pielii. Daca ai acasa o planta de Aloe, rupe o bucatica din ea si foloseste gelul din interior pentru a-l aplica pe fata. Ea poate fi folosita in loc de crema pentru ten, avand proprietati anti-infamatorii si antibacteriene, ajund si la combaterea acneei. Exista mai multe studii care demonstreaza efectele benefice ale acestei plante, in tratarea unor afectiuni ale pielii. Poti adauga sucul de Aloe in cremele tale hidratante, pentru un efect spectalos.

MUSETELUL

Este un ingredient hidratant, perfect pentru mainile uscate si deshidratate. Uleiurile esentile de musetel calmeaza pielea, eliminand iritatiile si roseata cauzata din cauza deshidratarii, mai ales pe timp de iarna, cand mainile tale nu pot fi tot timpul in siguranta, din cauza temperaturilor foarte scazute. Produsele naturiste pe baza de musetel sunt recomandate persoanelor cu o piele fina si sensibila, iar ceaiul de musetel poate fi folosit in bai lungi, pentru infuzie (curatarea tenului) si in produsele pentru par.

Produsele naturiste si plantele sunt cea mai buna varianta atunci cand vrei sa aduci beneficii organismului tau. Cosmeticele, cremele si lotiunile din comert, care promit efecte rapide, contin multe substante mai putin tolerate de organism. Asadar, apeleaza si tu la aceste secrete ale frumusetii si, cu timpul, efectele vor fi vizibile.