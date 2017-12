Şedinţa ordinară a Consiliului Local Târgu-Neamţ de vineri, 22 decembrie, a fost una mai degrabă festivă şi cu un efort din partea consilierilor de a intra în spiritul sărbătorilor de iarnă. Opoziţia, câtă mai este ea, după vot, a trecut la urări de bine prin consilierii locali Maria Vrînceanu şi Andrei Aciocârlănoae.

1 din 7

În replică, executivul le-a dat aleşilor locali o agendă, o şampanie şi o felicitare.

„Cu ocazia sărbătorilor care vin, bucuria, speranţa, pacea să dăinuie în sufletele d-stră şi poate anul viitor vedem mai puţină tristeţe pe chipurile oamenilor, aşa cum am văzut astăzi, în primărie. Ştim cu toţii motivele. Multă sănătate şi La Mulţi Ani!”, a urat executivului Maria Vrînceanu.

„Ne aflăm la final de an, un an plin de întâmplări mai puţin sau mai mult plăcute. Anul care vine să fie unul mai prosper pentru noi şi cetăţenii oraşului nostru, să vină cu proiecte şi idei măreţe pentru oraş, iar târgoveţii să fie mulţumiţi de noi. Vă doresc multă sănătate şi bucurii”, a transmis şi Andrei Aciocârlănoae.

„Vă mulţumesc pentru colaborarea de care aţi dat dovadă în acest an. Îmi doresc să păşim în anul următor cu sănătate şi gânduri bune. A fost un an cu bune şi cu rele. Dacă e să facem o analiză în ultimul an pot spune că sunt mulţumit, dar cu o singură excepţie. Este vorba de acea mărire de salarii şi de întârzierea la salarii din această lună. Însă, am găsit o soluţie şi vom plăti salariile angajaţilor din primărie şi indemnizaţiile consilierilor locali, cel târziu între Crăciun şi Anul Nou. Transmit tuturor un an nou mai bun şi să avem cu ce ne lăuda în faţa cetăţenilor. Dacă am supărat cu ceva pe cineva dintre dumeavoatrăstră îmi cer scuze. Sărbători Fericite!”, a transmis şi primarul Daniel Harpa.

La final, aleşii locali au fost colindaţi şi uraţi de către ansamblurile folclorice „Ţinutul Zimbrului” şi „Ozana”.

C.T. STURZU