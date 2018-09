Pipirig se îndreaptă cu paşi siguri spre a deveni o comună modernă, în care locuitorii să aibă acces la condiţii de viaţă mai bune. Administraţia locală a comunei pune accent pe infrastructura din comună, dar şi pe construirea de blocuri ANL şi de şcoli.

”Luna trecută am dat ordinul de începere a lucrărilor pentru un nou proiect. Este vorba despre proiectul «Modernizare drumuri de interes local în comuna Pipirig, județul Neamț», proiect cu finanţare europeană, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, cu o valoare totală de aproximativ 1.200.000 euro, din care 1.000.000 euro fonduri europene, iar diferenţa cofinanțare de la bugetul local. Este un proiect la care s-a muncit foarte mult. Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2016, proiectul tehnic în 2017, iar în octombrie 2017 am semnat, la Iaşi, la Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, contractul de finanţare. A urmat procedura pentru achiziţia execuţiei lucrărilor, la care s-au prezentat 8 firme, iar, după numeroase solicitări de clarificări, avizări, contestaţii, am desemnat executantul lucrărilor – SC DARO CONSTRUCT SRL, Iaşi. Prin proiect, se vor asfalta mai multe străzi, cu o lungime totală de aproximativ 5 km, se vor construi apărări de mal, rigole carosabile, șanțuri betonate, podeţe etc. Durata de implementare este de 17 luni”, ne-a declarat primarul Vasile Dorneanu.

”Acesta este doar unul dintre proiectele aflate în desfășurare. Chiar dacă, din păcate, nu avem proiecte prin PNDL 2, deoarece comuna Pipirig s-a aflat într-o situaţie specială în perioada în care trebuiau depuse și termenul era 17 martie 2017, am încercat ca, din iunie 2017, să compensăm şi să depunem proiecte pe toate celelalte programe, europene sau guvernamentale, care, în perioada de când sunt primar, au avut sesiuni de depunere. Astfel, la nivelul Primăriei, avem o echipă de proiecte şi, împreună, am întocmit şi depus proiecte aflate în diferite etape, proiecte care vizează modernizarea infrastructurii educaţionale și construirea unor ateliere școală – prin Programul Operaţional Regional -, reabilitarea unei şcoli și construirea unei grădinițe – prin PNDL 1 -, modernizarea iluminatului public și achiziţia unui utilaj multifuncțional – prin GAL, Măsura 2/6B -, refacerea infrastructurii afectate de inundaţii, sistem de alimentare cu apă în cadrul Programului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ, derulat prin Compania Judeţeană Apa Serv şi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. De asemenea, s-a depus o solicitare pentru construirea unui nou bloc ANL, s-au început lucrările de cadastru sistematic și lucrările de regularizare și reprofilare a albiei râului Ozana pe anumite tronsoane”, mai declară primarul de Pipirig.

”Cei mai mulți cetățeni sunt de bună-credință și au înțeles că, din momentul în care întocmești și depui un proiect până la implementarea lui, poate să dureze și câțiva ani, că sunt niște etape și proceduri obligatorii, prevăzute de lege, pe care trebuie să le parcurgi. Oricum, noi vom valorifica orice oportunitate, orice sesiune de depunere a proiectelor care se va deschide din cadrul programelor europene sau guvernamentale chiar dacă, în același timp, suntem conștienți că este o competiție”, încheie primarul Vasile Dorneanu. (C.T. STURZU)