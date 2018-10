În cea de-a doua zi a referendumului, la secţia de votare nr. 142 de la Clubul Copiilor din Târgu Neamţ, s-au prezentat la vot primarul Daniel Harpa, alături de soţia sa, Nadia Harpa, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. Au sosit la ora 13 şi au fost întâmpinaţi de membrii comisiei de votare.

La ieşire, edilul şi-a arătat speranţa ca, până la sfârşitul zilei, numărul participanţilor la vot să crească:

”Am participat la vot împreună cu soţia şi mi-aş fi dorit să fi participat şi fiul nostru cel mare, dar mai are două luni până va împlini 18 ani. Am votat pentru tinerii noştri, pentru viitorul lor, din respect pentru Biserica Ortodoxă care s-a mobilizat. Am votat evident pentru normalitate. Să dea Dumnezeu ca, la sfârşitul zilei, să avem procente cât mai mari, pentru a se legaliza pentru totdeauna căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. O analiză a prezenţei la vot la Târgu Neamţ o pot face după ora 17. Sincer să fiu, mă aşteptam la un procent mult mai mare până la această oră, dar, din ce ştiu, pe judeţul Neamţ, oraşul nostru este pe locul I în ceea ce priveşte prezenţa la vot”, a declarat primarul Daniel Harpa.

Până la ora 10, la această secţie, au votat 179 pe lista permanentă şi 18 pe lista suplimentară. Până la ora 13.30, au votat 350 de persoane, din care 26 pe lista suplimentară. La această secţie, sunt arondaţi 1.800 de alegători. (C.T. STURZU)