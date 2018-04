În urma apariţiei articolului “Scandal între comercianţii de la poalele Cetăţii Neamţ”, familia Mandache, cea acuzată de către familia Mantea că îşi desfăşoară activitatea ilegal pe aleea care urcă la Cetate, a solicitat publicarea unui drept la replică.

“Tot ce a spus despre noi familia Mantea sunt minciuni. Noi suntem în regulă cu toate actele, suntem cu plata chiriei către primărie la zi. Noi suntem comercianţi de 45 de ani. Şi tot de atâţia ani ne desfăşurăm activitatea la poalele Cetăţii. Stăm acolo cu acordul primăriei. Am trimis şi la preşedintele României, domnul Iohannis, o hârtie şi ne-a răspuns că suntem în regulă. Stăm acolo şi cu acordul domnului Preşedinte al României. Avem toate aprobările. Avem casă de marcat şi autorizaţii. Plătim aproape 5 milioane lei pe lună la primărie, pentru modulul şi măsuţa de pe aleea care urcă la Cetate. Avem 3 metri pătraţi. Familia Mantea declară că are 8 metri pătraţi şi plătesc 800 de euro pe an, dar de fapt au 20 şi ceva de metri pătraţi.

Familia Mantea vrea să dispărem de acolo, au ciudă pentru că noi suntem primii comercianţi din Târgu-Neamţ care am vândut jucării la poalele Cetăţii. Vrea să dispărem noi, ca să rămână ei. Nu se mai satură de bani. Nu au niciun copil de întreţinut. Fata lor nu are legătură cu chioşcul lor, ci părinţii ei. Eu cresc doi copii orfani, în afară de familia mea. Ei mai au şi patru chioşcuri jos, în parcare la stadion. Din cauza lor, noi nu am mai putut închiria niciun chioc în parcare la stadion. Familia Mantea urcă cu maşina până sus la Cetate, iar Poliţia le-a pus în vedere să nu mai urce cu maşina. Alaltăieri, era să dea cu maşina peste un grup de copii. Sunt nişte reclamagii. Noi nu avem nimic cu ei. Vreau să ne cerem scuze faţă de domnul primar, că l-am băgat fără să vrem în acest scandal. Dânsul este un om foarte bun şi calculat. Nu ne dorim să fie amestecat în aşa ceva. Noi nu avem treabă cu nimeni. Muncim cinstit să mâncăm o bucată de pâine. Nu vrem lux şi alte mofturi, aşa cum vrea familia Mantea, care îşi schimbă maşinile în fiecare an”, ne-au spus Liliana Mandache şi fiica sa. (C.T. STURZU)