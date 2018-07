Scandalul generat de țigani la Tărgu Neamț are tot felul de urmări. Oamenii și-au dat seama că asemenea lucruri se mai pot întâmpla de acum încolo, după ce protagoniștii au văzut că au fost eliberați. De asemena, asigurările date în timp că situația infracțională este ținută sub control în privința cerșetorilor țigani se dovedec a fi doar o poveste de adormit cetățenii. Autoritățile locale par să se fi trezit și poate de acum înainte vom vedea polițiști adevărați, mai ales în zona Poliției Locale, care să nu fie prea mult prieteni cu Bachus.

Pentru polițiști, o notă bună pentru agentul şef Ovidiu Busuioc din cadrul Formaţiunii de Ordine Publică de la Poliţia Târgu-Neamţ. Dintr-o filmare publicată se vede clar cum acesta iese singur din maşină şi trage cinci focuri de armă în aer, în acel moment aflându-se între cele două grupuri de romi ce-și împărțeau cu dărnicie răngi, pumni și pietre. La nici câteva minute i-a venit în ajutor un echipaj de Poliţie de la Rutieră, care tocmai se întorsese de la un accident rutier.

„Am făcut ceea ce trebuia să fac. Era normal să acţionez aşa, pentru că acest conflict putea degenera într-un conflict stradal mult mai grav. Am considerat că era normal să acţionez aşa. Consider că mi-am făcut datoria, atât. Nu am fost lovit intenţionat. O bâtă zbura prin aer şi am pus cotul, ca să nu îmi vină în cap. Dar nu am fost lovit intenţionat. Nu mi-a fost frică. Am reacţionat normal. Nu am primit ameninţări după acest incident”, ne-a declarat poliţistul Ovidiu Busuioc. (V.B.)