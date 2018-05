Pietreanul Viorel Iliţoi a cucerit premiul al II-lea la Concursul Naţional de Arte Vizuale “Nicolae Mantu”, ediţia a XII-a, derulat la sfârşitul lunii aprilie, la Galaţi. Artistul urmează cursurile clasei de pictură din cadrul Şcolii Populare de Artă Piatra Neamţ, iar pentru concurs a prezentat două lucrări – “Strada veche” şi “Peisaj de iarnă”.

Juriul, format din conf. univ. dr. Ioan Tudor, David Sava (preşedinte Uniunii Artiştilor Plastici Galaţi) şi lector univ. dr. Liviu Nedelcu, i-a acordat lui Viorel Iliţoi premiul al II-lea la secţiunea pictură. Pietreanul este în anul III la clasa pictorului Radu Macavei.

“De meserie sunt operator gaze naturale, dar pictura este un mai vechi hobby al meu. Mi-a plăcut să mă aflu în mijlocul naturii încă din copilărie. Am venit la Şcoala Populară de Artă cu gândul de a-mi cizela modul de exprimare artistică, dar şi să aflu cât mai multe din acest domeniu, al artelor plastice. Sub îndrumarea domnului profesor, la orele de curs am legat prietenii cu alţi iubitori de frumos, care au venit ca şi mine să descopere o altă lume, una parcă de taină, în care mereu ai ceva de învăţat. Premiul de la Galaţi îl consider ca fiind un crâmpei de linişte în această lume agitată”, a declarat Viorel Iliţoi.

Pietreanul a obţinut premiul I la secţiunea grafică a Concursului naţional de arte plastice “Nicolae Milord” de la Piatra-Neamţ, în martie 2018. (ZCH NEWS)