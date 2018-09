O parte dintre listele cu semnături strânse pentru campania “Fără penali în funcții publice” au fost validate și la Piatra Neamț. Mulți dintre semnatari, însă, din diverse motive, au trecut adrese inexacte, numere de cărți de identitate expirate sau adrese la care nu mai locuia nimeni. Peste 13.000 de semnături au fost depuse de inițiatorii campaniei, la Piatra Neamț, spre a fi verificate și validate.

“Ca număr total de semnături verificate de noi, am avut 13.256. Am validat 10.298, iar invalidate au fost 2.958. Motive pentru invalidare au fost mai multe. Neconcordanțe privind domiciliul de exemplu. Au fost persoane care au trecut la domiciliu doar municipiul Piatra Neamț, fără stradă, fără număr, fără nimic. Doar persoanele din cele din categoria fără adăpost au pe actul de identitate domiciliul cu municipiul Piatra Neamț, fără alte date privind adresa. Pe unele dintre liste am găsit foste adrese de domiciliu sau adrese de pe raza altor UAT-uri. Am găsit inclusiv adrese inexistente. Nu am găsit în listele respective semnături ale unor persoane decedate”, a declarat Loredana Popescu, șefa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț. (I.Ș.)