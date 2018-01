Asociația Creștin Ortodoxă ”În Munții Neamțului” a hotărât să aniverseze într-un mod cât mai românesc anul centenarului. Conform declarației președintelui Neculai Luca, asociația a cumpărat 100 de steaguri, pe care intenționează să le folosească în fiecare comună din județul Neamț, care-și aniversează ziua. Primarii care doresc să aibă tricolorul în spațiile în care organizează manifestările nu trebuie decât să asigure localnicii care să țină steagurile. Cum ar arăta o ceremonie la care flutură 100 de steaguri s-a văzut anul trecut, în centrul municipiului Piatra-Neamț, de Ziua Națională.

”Vrem să dezvoltăm iubirea față de înaintași și să bucurăm fiecare comunitate, singura pretenție fiind să primim steagurile înapoi în aceeași stare, pentru că odată oamenii au înțeles că le pot lua acasă și au plecat cu 30 de bucăți. Noi chiar suntem români, facem voluntariat de 6 ani, am ridicat Monumentul Eroilor de la Nemțișor, organizăm un festival de poezie și cântece patriotice, cu peste 300 de participanți, plus o tabără de creație. Monumentul de la Nemțișor este foarte important, pentru că acolo au murit 14.000 de oameni și am ridicat 14 cruci, câte una pentru fiecare mie de oameni morți. Am adus pământ de la Mărășești și urmează să aducem și de la Cotul Donului”, ne-a declarat Neculai Luca.

Revenind la steaguri, primarii care doresc să le vadă fluturând la manifestările publice din comunele lor, nu neapărat doar ziua comunei, nu trebuie decât să ia legătura cu Neculai Luca. Adresa și numerele de contact se găsesc pe pagina de Facebook a asociației. (C.M.)