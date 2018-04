Ansamblul “Mugurașii roznoveni”, condus de înv. Verona Bogus, va evolua joi, 12 aprilie, la emisiunea concurs organizată la București de postul național ProTV. În capitala țării vor fi prezenți 24 de dansatori din acest ansamblu, la care se adaugă și doi soliști. Vârsta membrilor este între 7 și 12 ani, iar tinerii dansatori și soliști, ca să poată învinge celelalte ansambluri prezente, au nevoie de un simplu SMS din partea celor care iubesc tradițiile populare din județul Neamț.

“Când am plecat la drum cu acești copii, de la clasa pregătitoare, nu am crezut că, pe plan artistic și mai ales valoric, vom ajunge la acest nivel. Mulțumesc instructorului Sebastian Coroiu, de la Ansamblul Codrii Neamțului, care ne ajută, iar rezultatele au și început să apară. Am luat două locuri I, la Tecuci, doi ani la rând, iar recent am primit un alt premiu I, la Mărgineni – Neamț. Mulțumim sponsorilor care ne-au ajutat pentru a ne deplasa la București, transportul fiind asigurat de Primăria Roznov. Știu că este concurență mare “La Măruță”, dar copii de la Roznov speră, cu ajutorul nemțenilor, să treacă în etapa următoare”, ne-a declarat înv. Verona Bogus. (M.N.)