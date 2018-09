interviu cu Dr. Leahu, fondatorul clinicilor stomatologice care-i poartă numele

Când vine vorba de a apela la o clinică stomatologică din Bucureşti, Clinicile Dr. Leahu şi-au câştigat deja un renume în rândul pacienţilor, prin promptitudinea şi complexitatea serviciilor pe care le oferă. Iar când ne referim la pacienţii acestor clinici nu vorbim doar de persoane care locuiesc în Capitală, ci facem referire la pacienţi din întreaga ţară sau chiar din străinătate. Datorită raportului calitate-preţ extraordinar, tot mai multe persoane apelează la Clinicile Dr. Leahu, din diferite colţuri ale ţării sau ale lumii.

Drept urmare, datorită cererii foarte ridicate, lanţul Dr. Leahu a făcut anul acesta primul pas spre extinderea naţională, deschizând prima clinică stomatologică în afara Bucureştiului – mai precis, în Piteşti. Despre începuturile proiectului şi planurile următoare am stat de vorbă chiar cu Dr. Ionuţ Leahu, medic stomatolog specializat în implantologie şi antreprenor, care ne-a răspuns la câteva întrebări:

Cum aţi pus bazele acestui lanţ stomatologic?

În urma cu 7 ani, am început această afacere deschizându-mi un mic cabinet în Popeşti-Leordeni, cu o investiţie de doar 1.500 lei. Treptat, tratând tot mai mulţi pacienţi 100% mulţumiţi, brandul Dr. Leahu a început să prindă contur. Din banii obţinuţi la început, o mare parte am investit-o în tehnologie şi know-how. M-am înconjurat de o echipă de medici profesionişti şi, cu multă ambiţie şi putere de muncă, am ajuns în prezent la un număr de 5 clinici sub egida Dr. Leahu.

Ce urmează după clinica stomatologică din Piteşti?

Urmează ca la începutul lunii octombrie să deschidem o nouă clinică stomatologică în Timişoara, apoi în noiembrie vom începe amenajările pentru o altă clinică în Cluj. Şi, bineînţeles, nu ne oprim aici. Suntem în căutarea unei locaţii potrivite pentru încă o clinică stomatologică de top în Bucureşti. Alte oraşe pe care le avem în vedere sunt Constanţa, Braşov, Târgu Mureş, Iaşi şi Bacău.

Ce putem face ca românii să nu mai considere serviciile stomatologice un lux?

Cred că totul porneşte de la educaţie. Iar în acest sens, românii ar trebui să pornească de la ideea că e mai uşor să previi decât să tratezi. Astfel, controlul periodic la medicul dentist te poate scăpa de numeroase posibile complicaţii, a căror rezolvare ulterioară te-ar putea costa poate de până la 10 ori mai mult decât o consultaţie de rutină în orice clinică stomatologică. În ceea ce priveşte partea financiară, pacientul trebuie să ştie că, împreună cu medicul stomatolog, se pot găsi soluţii pentru orice buget. Spre exemplu, dacă nu îţi permiţi un implant dentar, poţi apela la o punte dentara şi aşa mai departe.

Cum ar arăta un program naţional de preventie în stomatologie?

Eu cred că un program naţional de prevenţie ar trebui, în primul rând, să înceapă cu un proiect, sprijinit de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, prin care studenţii şi rezidenţii de la stomatologie să mearga prin şcoli şi să ofere consultaţii primare. Nu e nevoie de o clinică stomatologică, e suficientă o clasă în care vii cu trusele de unică folosinţă şi faci consultaţii, apoi faci fişe şi centralizezi rezultatele din cel puţin 10 oraşe ale ţării, ca să poţi să înţelegi cât de mare este dezastrul în acest domeniu. Înainte de a realiza un program naţional trebuie să ştim cât de mare este problema!

Care este cel mai îndrăzneţ plan pe care îl aveţi pentru Clinicile Dr. Leahu?

Extinderea la nivel european, astfel încât toată lumea să aibă acces la sănătate dentară la un preţ corect – aceasta fiind misiunea clinicilor noastre încă de la început.