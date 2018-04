Stațiunea Bălțătești ar putea reveni în administrarea Consiliului Județean Neamț dacă se găsesc soluții viabile astfel încât să fie asigurate în continuare servicii de recuperare medicală militarilor întorși din teatrele de război. Într-o primă fază au fost demarate discuții în privința unui tip de parteneriat CJ Neamț – MApN, în prezența ministrului apărării naționale care a vizitat joi, 26 aprilie, Stațiunea Bălțătești. Însoțit de președintele Consiliului Județean Neamț, Mihai Fifor a luat la pas atât unitățile de cazare din stațiune, cât și baza de tratament. Acesta a declarat că, în momentul de față, stațiunea de la Bălțătești este singura unitate de gen din țară unde militarii români întorși din teatrele de operații se pot recupera și pot fi tratați.

“Suntem astăzi la Stațiunea Bălțătești în urma demersurilor pe care Consiliul Județean Neamț le-a făcut către Ministerul Apărării Naționale. Nu vă ascund faptul că luăm în calcul posibilitatea ca Stațiunea Bălțătești să revină la Consiliul Județean Neamț în administrare pentru că intenționăm să facem investiții majore cu fonduri europene aici, dar acestea le vom discuta împreună cu MApN în perioada următoare. Oricum am vrut să vedem care este situația la Stațiunea Bălțătești, care este stadiul investițiilor de aici și cred că vizita domnului ministru de astăzi aici ne-a edificat ca să spunem așa. Vrem să investim fonduri europene în această stațiune și să o aducem într-un stadiu de comfort cu standarde înalte și de asemenea suntem deschiși la o colaborare în continuare cu Ministerul Apărării Naționale”, a declarat Ionel Arsene, președinte CJ Neamț.

Ministrul Mihai Fifor a promis că va discuta cu reprezentanții Consiliului Județean Neamț și se va căuta o cale de mijloc. “Printre altele vizita în județ a marcat și vizitarea Stațiunii Bălțătești un punct foarte important pe harta recuperării militarilor români întorși din teatrele de operații și nu numai. Am dorit să vin împreună cu domnul președinte Arsene să vedem modalitatea în care se desfășoară activitatea aici și desigur, să răspund la solicitarea pe care Consiliul Județean Neamț a adresat-o MApN, în speță întoarcerea către Consiliul Județean Neamț a stațiunii Bălțătești. Este o discuție pe care o purtăm în momentul de față, vom analiza și discuta fiecare punct din această solicitare. Important este, și vreau să punctez lucrul acesta, că activitatea se desfășoară în parametri normali, că echipa de aici de la Bălțătești își face datoria așa cum se cuvine. Am văzut cu toții capacități de recuperare, capacități de tratament pentru militarii români și nu numai, pentru că stațiunea deservește și personal civil și oameni aflați în suferință și care își găsesc alinarea aici la Bălțătești. Este o zonă absolut minunată în care se pot face foarte multe lucruri frumoase și vreau să vă spun că niciodată nu o să fim închiși oricărei propuneri de a îmbunătăți lucrurile și a investi pentru a obține baze de calitate pentru militarii noștri. De altfel, vestea bună este că marți în ședința de Guvern am recuperat și fostul Hotel Dacia din Stațiunea Herculane acolo unde Ministerul Apărării Naționale va începe o investiție foarte serioasă astfel încât în maxim doi ani să avem o nouă bază de tratament și de recuperare pentru militarii întorși din teatrele de operații. Suntem prin urmare interesați să lărgim rețeaua aceasta de recuperare și de tratament pentru militarii români. Asta a fost o primă vizită, o primă discuție. Este evident pentru toată lumea că nu sunt lucruri care se fac peste noapte. E o discuție pe care am lansat-o astăzi, am dorit să ne arătăm deschiderea de altfel, colaborarea dintre MapN și Consiliul Județean Neamț este una foarte bună și cred că putem găsi soluțiile cele mai bune. Este important să se rețină, în momentul de față, MapN nu are o altă facilitate deschisă de această capacitate pentru militarii întorși din teatrele de operațiuni”, a declarat Mihai Fifor, ministru al Apărării Naționale. (E.C.)