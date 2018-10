Câțiva medici veterinari cu drept de liberă practică din Neamț au anunțat că vor participa la mitingul organizat pe 2 noiembrie, la București. Protestul, organizat de Colegiul Medicilor Veterinari, este centrat pe nemulțumiri legate de modificările aduse funcționării farmaciilor, pe neactualizarea tarifelor, pe lipsa de dotări și echipamente de protecție, pe sporurile care se acordă diferențiat față de cele din sistemul public. Ar fi 5-6 medici nemțeni dispuși să meargă la mitingul de vineri, dar din ce au dat de înțeles medicii cu care am vorbit astăzi, organizarea pentru deplasare este oarecum individuală.

“Eu aș vrea să merg la protest, fiindcă sunt probleme mari în profesia noastră. Vă spun doar că tarifele pentru activitățile pe care le prestăm prin contractul cu Direcția Sanitară Veterinară n-au mai fost actualizate de ani de zile. Eu, ca medic, trebuie să mă descurc cu 35.000 lei venit pe an, cu tot cu asistent, cu taxe și impozite, iar lumea crede că medicul veterinar câștigă mult! Nu voi fi la protest, fiindcă am un deces în familie, dar aș vrea să fiu acolo. Din câte știu, sunt câțiva medici din zona Piatra Neamț care ar merge, dar nu știu cum se organizează, fiindcă la noi în județ Colegiul Medicilor Veterinari este în reorganizare”, a declarat dr. Niculina Oancea, medic veterinar la circumscripția Piatra Șoimului. Medicul Alex Săndulescu, de la circumscripția Săvinești, spune, la rândul lui că ar participa la miting, fiindcă sunt nemulțumiri profesionale: “Am vorbit cu câțiva colegi, nu este cineva anume care să se ocupe, fiindcă la colegiu se reorganizează conducerea. Nu am decis dacă particip la protest, mai am timp”.

În comunicatul Colegiului Medicilor Veterinari se arată că acest protest este în continuarea celui din martie 2018 și se dorește atenționarea ANSVSA, a guvernului, a parlamentului asupra “problemelor majore cu care se confruntă profesia, probleme care nu afectează doar activitatea medicilor veterinari, ci pun în pericol, în primul rând, sănătatea publică”. Comunicatul de presă cu toate revendicările medicilor veterinari concesionari:

(C.I.; FOTO: “Fermierul”)