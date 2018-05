Toată lumea din Spitalul Județean de Urgență (SJU) Neamț este nemulțumită de ultimul salariu primit pe 15 mai. Infirmierii, îngrijitorii, registratorii, brancardierii sunt cu atât mai furioși cu cât luna aceasta au venituri mai mici între 150 și 700 lei față de luna trecută. Care se adaugă pierderilor de câteva milioane lei vechi la venitul luat în aprilie.

“Acum s-au dat sporurile minime. Adică, nouă nu ne-a crescut salariul deloc și am pierdut și în aprilie când a scăzut sporul pe UPU, și acum fiindcă s-a dat la cel mai mic nivel. Pierdem de două ori. Acuma s-a luat mai puțin cu 400-700 lei la noi, depinde de vechimea fiecăruia. Dacă la medici și asistenți li s-au mărit salariile, trebuia măcar la noi, cărora nu ne-au crescut salariul, să ne dea un spor mai mare, nu 55%, cel mai mic. Adică, noi punem mâna pe bolnavul de hepatită, cu pancreatită, cu cine știe ce boli contagioase are, că nu știi, și după ce că avem cele mai mici salarii, ne ia și din ăștia?!”, spune o infirmieră din UPU.

Asistenții medicali sunt și ei nemulțumiți, la fel medicii. “Avem salarii mai mari, dar ne-au dat sporul pe sâmbete și duminici lucrate mai mic, de parcă n-am face același lucru și sâmbăta, ca și joia!”, întreabă retoric o asistentă din secția Infecțioase. Întrebare care se repetă ca un ecou și din partea medicilor din UPU, care au acum și ei, la salariul mărit, sporuri pe gărzi la nivelul minim. “De ce să mai facem gărzi?!”, încheie medicul urgentist monologul, amintind că noaptea și în week-end vin cele mai multe, mai grave și neasigurate cazuri de pacienți. “Așteptăm să dea Guvernul astăzi, c-așa a promis, hotărârea cu scoaterea gărzilor de sub plafonul de 30% sporuri și dacă nu, ieșim iar la protest!”, conchide un altul.

Nemulțumirile angajaților spitalului sunt cunoscute de conducere. Dr. Cristina Iacob Atănăsoaie, managerul interimar, spune că problema nu poate fi rezolvată la nivel local, ci doar de către Guvern. Iar dacă Guvernul dezamăgește, dr. Atănăsoaie prevede că vor fi reluate protestele. “Cei care susțin că le-au scăzut salariile, și-or fi făcut calculele la sporuri maxime. Repet – la toată lumea din spital s-au dat sporurile minime, mai puțin la Medicina Legală care au venituri proprii și nu ne putem băga peste ordonatorul de credite. Și nici cu sporurile la minim nu ne încadram în ce ni s-a alocat de la Consiliul Județean, și am redus din sporurile pe sâmbete și duminici la medici și la asistentele medicale, am dat 85%. În schimb, la infirmiere și îngrijitoare, brancardieri s-a dat sâmbăta și duminica spor de 100% tocmai pentru a avea cât mai puține pierderi. Nu avem alt răspuns de la Consiliul Județean până acum, nici pe salarii compensatorii, cu nimic. Așteptăm ca doamna ministru să-și onoreze promisiunea cu scoaterea sporului pentru gărzi de sub plafonul de 30%, deși pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi am înțeles că nu este trecută și problema salariilor, dar vom vedea. Dar, dacă nu se pune în practică ce s-a stabilit la ședința cu sindicatele (n. red. – de la București, prin care s-a evitat greva generală din 11 mai) nu știu ce va fi, fiindcă va trebui să calculăm tot cu sporurile la minim și în plafonul care există. Dacă doamna ministru nu-și onorează promisiunile, va fi nu un protest, ci zeci de proteste în toată țara!”, declară dr. Cristina Iacob Atănăsoaie.

Reamintim că până acum sindicatele Sanitas și Solidaritatea Sanitară au obținut la negocierile cu Guvernul un acord în care este inclusă și problema gărzilor. Acordul a fost convenit cu două zile înaintea datei la care era anunțată greva generală în Sănătate și Asistență Socială, din 11 mai, și după greva de avertisment de două ore din 7 mai. (C.I.)