Un tânăr din satul Topoliţa (comuna Grumăzeşti) a avut un şoc, duminică dimineaţă (28.01), când a constatat lipsa maşinii din propria curte. El şi-a găsit maşina la 5 minute după ce a postat pe o reţea de socializare ce i s-a întâmplat. O doamnă, care a citit postarea, l-a anunţat că maşina lui e abandonată în satul Ţolici (comuna Petricani).

“Am cazan pe lemne şi de dimineaţă am ieşit să fac focul. Am constatat că maşina nu mai este. De obicei las maşina în curte, cu cheile în contact. Iniţial m-am gândit că o fi luat-o fratele meu, în ideea să nu mai scoată maşina lui. L-am sunat, dar mi-a zis că nu mi-a luat maşina el. În clipa aceea îi zic soţiei mele: să vezi că mi-a furat maşina! Am ieşit în stradă şi am observat că cel care furase maşina, când a dat cu spatele să o scoată din curte a intrat în zăpada de pe margine, s-a împotmolit, a turat motorul şi a curs de la maşină antigelul. A sărit un colier, pentru că erau şi urme. Am sunat la Poliţie, apoi am postat pe pagina mea de Facebook ce-am păţit şi am rugat pe toţi să fiu anunţat dacă află ceva de maşina mea. După o oră şi jumătate a ajuns şi Poliţia. Dar până a ajuns Poliţia la mine acasă eu deja aflasem unde e maşina şi cine a furat-o. Este un copil de 16 ani, care se află deja la al treilea furt de maşini şi e din Ţolici. Unul Negoiţă. Dar am înţeles că judecătorul nu-i dă mandat de arestare, pe considerentul că nu este pericol public. Dar a fost o lecţie pentru mine. De azi înainte voi închide maşina şi voi lua măsuri de precauţie. A venit o doamnă de la Criminalistică şi a luat amprente. Am o problemă la roţi, că văd că trepidează. Maşina a fost abandonată în Ţolici şi am fost anunţat pe Facebook de doamna Marina Cârlan. Sunt fericit că am găsit maşina în 5 minute. Îi mulţumesc din nou pe această cale. Dacă nu găseam maşina m-aş fi dus la centrele de fier vechi”, ne-a relatat Vasile Aanei. (C.T. STURZU)