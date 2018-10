Echipa U17 a CSM Ceahlăul Piatra Neamţ a reuşit prima victorie din actualul sezon, depăşind duminică, 7 octombrie, pe FC Voluntari, cu scorul de 4-2 (1-2). Au marcat pentru pietreni: Vâlea (2) şi Moroşanu (2). Din păcate, echipa U19 a pierdut şi pe teren propriu, scor 0-1 (0-1), cu Sport Team Bucureşti.

“Victoria împotriva Voluntariului a venit în urma unui joc foarte bun al nostru, în special în repriza secundă. Deşi au condus la pauză, oaspeţii nu ne-au dominat. A fost un joc echilibrat, dar dacă noi am greşit, am fost taxaţi şi trebuie să învăţăm din asta. După pauză însă, am fost mai buni, mai exacţi în tot ceea ce am făcut pe teren şi mai eficienţi. Pentru aceşti copii victoria este un mare plus la capitolul încredere. Cât priveşte meciul echipelor de Juniori A, am pierdut la limită, dar cred că rezultatul corect ar fi fost o remiză. Am ratat şi noi ceva ocazii, prin Olteanu, Hodorogea, Gabor, Agache, dar important este că echipa a jucat la un nivel mai aproape de ceea ce poate. Mi-am dorit să văd asta la echipa de Juniori A, pentru că rezultatul de la Ploieşti a fost prea sever, pentru ceea ce ştim că pot aceşti copii”, a declarat Valentin Avădanei, antrenorul celor două echipe, pentru pagina de Facebook a CSM Ceahlăul Piatra Neamţ.

În competiţia U17 s-au înregistrat rezultatele: Politehnica Iaşi-Rapid Bucureşti 0-1, LPS Focşani-Concordia Chiajna 0-2, Kids Tâmpa Braşov-FCSB 2-3, în timp ce meciul Dinamo Bucureşti-Viitorul Constanţa va avea loc pe 31 octombrie.

CLASAMENT

1. CONCORDIA CHIAJNA 2 2 0 0 5-1 6 2. Rapid Bucureşti 2 2 0 0 4-2 6 3. Dinamo Bucureşti 1 1 0 0 4-0 3 4. CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2 1 0 1 5-5 3 5. FCSB 2 1 0 1 5-5 3 6. Politehnica Iaşi 2 0 1 1 0-1 1 7. FC Voluntari 2 0 1 1 2-4 1 8. LPS Focşani 1 0 0 1 0-2 0 9. Kids Tâmpa Braşov 2 0 0 2 2-7 0

În campionatul U19, s-au înregistrat rezultatele: Sporting Juniorul Vaslui-Steaua Bucureşti 3-0, LPS Galaţi-Petrosport Ploieşti 1-3, Csikszereda Miercurea Ciuc II-FCSB 1-3, iar Dinamo Bucureşti-Viitorul Constanţa va avea loc pe 31 octombrie.

CLASAMENT

1. PETROSPORT PLOIEŞTI 2 2 0 0 9-2 6 2. FCSB 2 2 0 0 7-2 6 3. Sporting Juniorul Vaslui 2 2 0 0 4-0 6 4. Viitorul Constanţa 1 1 0 0 10-0 3 5. Dinamo Bucureşti 1 1 0 0 2-0 3 6. Sport Team Bucureşti 2 1 0 1 1-1 3 7. Csikszereda Miercurea Ciuc II 2 0 0 2 1-5 0 8. CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2 0 0 2 1-7 0 9. Steaua Bucureşti 2 0 0 2 1-7 0 10. LPS Galaţi 2 0 0 2 1-13 0

În etapa a treia, ambele echipe pietrene vor juca la Bucureşti, sâmbătă, 13 octombrie, cu Rapid (U17, ora 10:00) şi cu Steaua (U19, ora 12:00). (M. CONSTANTINESCU; FOTO: G. CRĂCANĂ)