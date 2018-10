Echipele U17 şi U19 ale CSM Ceahlăul Piatra Neamţ au pierdut în cele două deplasări dificile de sâmbătă, 13 octombrie, de la Bucureşti.

La U17 s-a disputat meciul Rapid Bucureşti-CSM Ceahlăul Piatra Neamţ, scor 3-1, pentru pietreni înscriind Vîlea. Alte rezultate: Viitorul Constanţa-Kids Tâmpa Braşov 2-0, FC Voluntari-LPS Focşani 4-1, Concordia Chiajna-Dinamo Bucureşti 4-5 şi FCSB-Politehnica Iaşi 6-3.

CLASAMENT

1. RAPID BUCUREŞTI 3 3 0 0 7-3 9 2. Dinamo Bucureşti 2 2 0 0 9-4 6 3. FCSB 3 2 0 1 11-8 6 4. Concordia Chiajna 3 2 0 1 9-6 6 5. FC Voluntari 3 1 1 1 6-5 4 6. Viitorul Constanţa 1 1 0 0 2-0 3 7. CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 3 1 0 2 6-8 3 8. Politehnica Iaşi 3 0 1 2 3-7 1 9. LPS Focşani 2 0 0 2 1-6 0 10. Kids Tâmpa Braşov 3 0 0 3 2-9 0

Şi formaţia U19 a pierdut meciul disputat sâmbătă: Steaua Bucureşti-CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0.

“La Juniorii A a fost un joc destul de greu, mai ales că am primit gol chiar în minutul 5, din corner. Steaua Bucureşti este o echipă valoroasă, foarte bine organizată, chiar dacă avea zero puncte în clasament înainte de meciul cu noi. Ei au întâlnit FCSB şi Sporting Juniorul Vaslui, două formaţii foarte bune. Am mers doar cu 16 jucători, având accidentaţi, plus cei lăsaţi la echipa mare, iar din aceştia doar 50% sunt titulari. Băieţii au încercat să facă ce le-am cerut, dar nu am avut luciditate la finalizare. Am avut şi noi ocazii, dar nu foarte mari. Ei au avut o bară, iar portarul nostru, Iacoboaie, a scos de pe linia porţii. Consider că scorul din etapa întâi a fost un accident şi încercăm să reparăm în primul rând prin joc”, a declarat antrenorul Valentin Avădanei.

Alte rezultate: Viitorul Constanţa- Csikszereda Miercurea Ciuc II 10-0, Petrosport Ploieşti-Dinamo Bucureşti 3-4, Sport Team Bucureşti-LPS Galaţi 4-0 şi FCSB-Sporting Juniorul Vaslui 0-1.

CLASAMENT

1. SPORTING JUNIORUL VASLUI 3 3 0 0 5-0 9 2. Viitorul Constanţa 2 2 0 0 20-0 6 3. Petrosport Ploieşti 3 2 0 1 12-6 6 4. FCSB 3 2 0 1 7-3 6 5. Sport Team Bucureşti 3 2 0 1 5-1 6 6. Dinamo Bucureşti 2 2 0 0 6-3 6 7. Steaua Bucureşti 3 1 0 2 2-7 3 8. CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 3 0 0 3 1-8 0 9. Csikszereda Miercurea Ciuc II 3 0 0 3 1-15 0 10. LPS Galaţi 3 0 0 3 1-17 0

Duminică, 21 octombrie, echipele CSM Ceahlăul trebuiau să primească vizita bucureştenilor de la FCSB. Cum FCSB U17 are 5 convocaţi la lotul naţional, s-a cerut la FRF amânarea meciului. Pentru a nu veni doar cu formaţia U19, FCSB a solicitat şi amânarea acestui meci, iar gruparea de la Piatra Neamţ a fost de acord. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: G. CRĂCANĂ)