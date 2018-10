Duminică, 7 octombrie, s-a derulat etapa a patra în cadrul Seriei B a Ligii a V-a. În cea mai tare partidă a rundei, Voinţa Valea Ursului a depăşit cu scorul de 2-1 (2-1) Siretul Doljeşti. Au marcat: Ionuţ Tofan (2)/Claudiu Demtercă.

“A fost un meci greu. Ei au jucători foarte buni, tineri, care aleargă foarte mult. Am avut cel puţin 6 ocazii faţă în faţă cu portarul advers. Cu greu, dar am câştigat. În a doua repriză au avut şi oaspeţii 2-3 ocazii, dar în prima parte am dominat în proporţie de 90% din timp”, a declarat Bogdan Avram, organizatorul de competiţii al Voinţei Valea Ursului.

“A fost un meci foarte disputat şi aş spune chiar dur. Jumătate dintre băieţii noştri s-au accidentat. Eu consider că am făcut faţă cu brio, ni s-a anulat şi un gol cam la limită. Fiecare dintre echipe a dominat câte o repriză şi cred că un egal ar fi fost mai corect. Am avut şi doi debutanţi şi cred că am făcut faţă cu brio, mai ales că băieţii noştri joacă doar de plăcere, neprimind bani”, a precizat Albert Lungu, organizatorul de competiţii al Siretului Doljeşti.

Într-o altă partidă, Unirea Tămăşeni a continuat evoluţia bună din acest sezon şi a învins Stejarul Stăniţa, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 (1-2). “Încă un meci spectaculos făcut de acești băieți minunați, care au reușit să întoarcă rezultatul de la 0-2 pentru adversari. Băieți cu caracter, de care sunt mândru să le fiu antrenor. Mulțumesc și suporterilor care au fost încă o dată alături de noi și ne bucurăm că nu i-am dezamăgit”, a menţionat Cătălin Dumitriu, antrenorul Unirii Tămăşeni.

Cu terenul proaspăt adus la standarde FRF (lipseşte doar tabela de marcaj), Arsenal Văleni a depăşit la scor de tenis, 6-1 (3-0), Moldova II Cordun. “Azi (duminică – n.r.) am avut un lot restrâns, din cauza colegilor care au fost angrenaţi cu referendumul. Chiar şi aşa, băieţii au practicat un joc frumos, plăcut ochiului, cu faze de poartă şi cu goluri multe, pe placul spectatorilor prezenţi pe Arsenal Arena. Mă bucur că nu au fost accidentări sau eliminări. Remarc atitudinea băieţilor mei, care au trecut peste acel moment urât de duminica trecută, s-au dăruit total meciului şi au făcut spectacol pe teren, aşa cum ar trebui disputate toate meciurile din fotbalul judeţean, nu pe la comisii. Felicit toată echipa noastră pentru rezultatul obţinut si, în special, pe marcatorii de astăzi: Marius Banga (4), Cosmin Nistor şi Alex Ghiţă”, a declarat Cristian Cocea, antrenor-jucător la Arsenal Văleni.

Etapa de duminică a mai cuprins partida AS WST Oniceni-Voinţa Bozieni 0-3 (0-1).

CLASAMENT

1 VOINŢA VALEA URSULUI 4 3 0 1 13-7 9 2 UNIREA TĂMĂŞENI 4 2 2 0 10-6 8 3 Arsenal Văleni 4 2 1 1 12-6 7 4 Voinţa Bozieni 4 2 1 1 8-6 7 5 Siretul Doljeşti 4 2 0 2 12-15 6 6 Stejarul Stăniţa 4 1 0 3 11-14 3 7 AS WST Oniceni 4 1 0 3 8-12 3 8 Moldova II Cordun 4 0 2 2 4-12 2

Etapa a cincea are loc duminică, 14 octombrie, după următorul program: Moldova II Cordun-AS WST Oniceni, Stejarul Stăniţa-Arsenal Văleni, Siretul Doljeşti-Unirea Tămăşeni şi Voinţa Bozieni-Voinţa Valea Ursului. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Facebook)