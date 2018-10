Duminică, 30 septembrie, s-a derulat etapa a treia în Seria A a Ligii a V-a. Vulturul Costişa continuă parcursul bun din acest debut de sezon, obţinând un nou succes confortabil în deplasare: Flacăra Brusturi-Vulturul Costişa 1-7 (1-3).

“Trebuie să recunoaştem, a fost un meci uşor. Am avut câţiva absenţi, dar cei prezenţi au demonstrat că suntem o echipă cu forţă în acest campionat. A fost un joc frumos, plăcut, fără faulturi. E de apreciat că şi adversarii au jucat, indiferent de scorul de pe tabelă”, a precizat Dorel Berbecariu (în imagine în prim-plan), reprezentantul echipei Vulturul Costişa.

Campioana Bravo Bodeşti a avut probleme de efectiv, astfel că meciul cu ASF Girov a fost plin de peripeţii. Au condus şi gazdele, au condus şi oaspeţii, iar finalmente a fost 5-3 (2-1). Au marcat: Luca (2), Chiuariu (autogol), Ţărnă şi Nuţu/Apopei, Aldea (autogol) şi Nechita.

“Ne-au lipsit patru titulari, iar scorul a fost haotic. Am condus noi, au condus şi ei, cu 3-2. Am schimbat tactica în acel moment şi, prin experienţa pe care o avem şi un plus de concentrare, am reuşit să întoarcem rezultatul. Felicităm şi oaspeţii, şi-au văzut de joc şi ne-au încurcat foarte mult”, a declarat Florin Busuioc, antrenorul formaţiei Bravo Bodeşti.

O surpriză s-a înregistrat la partida Ozana Timişeşti-Voinţa Dochia 2-3 (2-1). “A fost un meci greu, după cum ne aşteptam, având probleme mari de lot, dar putem spune că partida a fost pierdută de noi. Am controlat în proporţie de 70% jocul, în timp ce oaspeţii ne-au surprins la 3 faze pe contraatac”, se menţionează pe pagina de Facebook a Ozanei Timişeşti. Alte rezultate: Stejarul Ţibucani-AS Grumăzeşti 4-0 (2-0) şi Viitorul Podoleni-Zorile Urecheni 5-0 (3-0).

CLASAMENT

1 VULTURUL COSTIȘA 3 2 1 0 19-5 7 2 BRAVO BODEȘTI 3 2 1 0 12-7 7 3 Stejarul Ţibucani 3 2 0 1 13-5 6 4 Ozana Timişeşti 3 2 0 1 12-5 6 5 Voinţa Dochia 3 2 0 1 10-9 6 6 ASF Girov 3 1 1 1 7-8 4 7 Viitorul Podoleni 3 1 0 2 10-14 3 8 Flacăra Brusturi 3 1 0 2 5-12 3 9 Zorile Urecheni 3 0 1 2 2-13 1 10 AS Grumăzeşti 3 0 0 3 1-13 0

(M. CONSTANTINESCU; FOTO: G. CRĂCANĂ; Ozana Timişeşti)