Duminică, 28 octombrie, au avut loc meciurile rundei a şaptea în cadrul Seriei A a Ligii a V-a. Cele două favorite au obţinut noi victorii în deplasare şi par de neoprit din drumul lor spre semifinalele competiţiei: Voinţa Dochia-Vulturul Costişa 1-2 (1-2) şi Ozana Timişeşti-Bravo Bodeşti 2-3 (1-2).

“A fost un meci destul de greu. Ne-au lipsit câţiva jucători, absenţe anunţate în ultima clipă. Am reuşit să tranşăm partida în favoarea noastră încă din prima repriză. Am ratat foarte mult, ceea ce ne-a făcut meciul dificil, mai ales pe final. Per total, am fost mai buni ca ei, astfel că rezultatul este meritat”, a declarat Dorel Berbecariu, reprezentantul Vulturului Costişa (în imagine în prim-plan).

“A fost o partidă ceva mai dificilă. Ne-au lipsit 4 oameni şi am reuşit cu dificultate să avem două rezerve. A fost un meci al orgoliilor, dar profesionalismul şi voinţa au fost superioare de partea noastră. Felicităm şi echipa gazdă! Am fost mai pragmatici. E mulţumitor că am câştigat, chiar dacă nu am jucat extraordinar”, a precizat Florin Busuioc, antrenorul formaţiei Bravo Bodeşti.

Alte rezultate: AS Grumăzeşti-ASF Girov 1-1 (1-1), Flacăra Brusturi-Zorile Urecheni 1-1 (1-0) şi Stejarul Ţibucani-Viitorul Podoleni 4-1 (1-0).

CLASAMENT

1 VULTURUL COSTIŞA 7 6 1 0 28-7 19 2 BRAVO BODEŞTI 7 6 1 0 26-15 19 3 Voinţa Dochia 7 4 0 3 21-17 12 4 Stejarul Ţibucani 7 3 1 3 20-13 10 5 ASF Girov 7 2 4 1 17-13 10 6 Ozana Timişeşti 7 2 2 3 16-11 8 7 Zorile Urecheni 7 2 2 3 12-19 8 8 Flacăra Brusturi 7 2 1 4 15-27 7 9 Viitorul Podoleni 7 1 1 5 14-25 4 10 AS Grumăzeşti 7 0 1 6 4-26 1

Duminică, 4 noiembrie, se dispută etapa a opta, după următorul program: Zorile Urecheni-Vulturul Costişa, Bravo Bodeşti-Stejarul Ţibucani, ASF Girov-Voinţa Dochia, Flacăra Brusturi-Ozana Timişeşti şi Viitorul Podoleni-AS Grumăzeşti. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Ozana Timişeşti)