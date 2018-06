Duminică, 3 iunie, s-a derulat etapa a XXVII-a a Ligii a V-a. Arsenal Văleni a făcut un pas greşit, chiar pe teren propriu, în partida cu Energia Pângăraţi, scor 2-3 (1-1), şi a pierdut locul 2 în clasament.

“Azi am jucat cu o echipă foarte bună din campionatul nostru, Energia Pângăraţi, antrenată excelent de prietenul meu Bogdan Radu. Am condus în două rânduri, cu 1-0 şi 2-1, însă, pe final, am obosit, iar oaspeţii ne-au «taxat» cu două goluri. În ultimele 5 minute. Ne-au lipsit 6 titulari, însă nu din cauza asta am pierdut. Energia Pângăraţi a jucat mai bine ca noi, au stat mai bine în teren, au pasat mai mult şi rezultatul s-a văzut. Felicit ambele echipe pentru jocul prestat şi pentru spectacolul oferit suporterilor prezenţi în număr mare pe Arsenal Arena. Mai sunt trei meciuri de disputat în Liga a V-a şi ne vom bate pentru locul 2. Chiar dacă au mai fost unele «şicane» în trecut, felicit de pe acum echipa Bravo Bodeşti, pentru titlul câştigat în această ediţie de campionat, pe colegul meu, dl. Busuioc şi pe jucătorii de acolo, care merită să fie campioni!”, a declarat Cristian Cocea, antrenor-jucător la Arsenal Văleni.

“Meciul de la Văleni a fost foarte frumos, viu disputat, cu multe ocazii de poartă. Ei au marcat prin două şuturi de la distanţă deviate nefericit în propria poartă de fundaşii noştri şi au mai avut câteva şarje periculoase, având două vârfuri de mare valoare. În rest, am dominat meciul la ocazii, cornere şi faze fixe, însă fotbalul a ales să nu ne pedepsească pentru nenumăratele ocazii ratate în care portarul lor, Gabriel Mihai, ne-a refuzat cel puţin 3-4 goluri. Îmi place ce au realizat cei de la Văleni acolo, teren mare, împrejmuit, 3 barăci pe post de vestiare, tribune. Practic, cu câteva lucrări de corectare a suprafeţei de joc, chiar poate fi acea Arsenal Arena de care vorbeau”, a precizat Bogdan Radu, antrenor-jucător la Energia Pângăraţi.

Într-o altă partidă, Siretul Doljeşti, una dintre revelaţiile returului de campionat, a pierdut, surprinzător prin dimensiunile rezultatului, cu Ozana Timişeşti, scor: 1-4 (1-1).

“Ambele formaţii au jucat cu ambiţie, dar echipa noastră a făcut un meci mai bun, dominând aproape în totalitate. Am evoluat în formulă completă, cu o singură absenţă, iar jucătorii noştri au fost foarte motivaţi. De altfel, noi am învins şi în tur cu scorul de 3-0. Duminică, pentru noi au marcat Surdu (de două ori), Nechifor şi Gurzun. Etapa viitoare vom întâlni liderul Bravo Bodesti, meci pe care îl vom trata cu seriozitate maximă, pentru a obţine încă trei puncte”, a spus Iulian Trofin, preşedintele formaţiei Ozana Timişeşti.

În celelalte partide s-au înregistrat rezultatele: Vulturul Costişa-Flacăra Brusturi 8-2 (3-1), Voinţa Dochia-Voinţa Bozieni 4-4 (3-2), Bravo Bodeşti-Moldova II Cordun 5-0 (2-0), Stejarul Ţibucani-Voinţa Valea Ursului 3-3 (1-3) şi Pinii Tarcău-Stejarul Stăniţa 2-1 (1-1). Viitorul Podoleni a stat.

CLASAMENT

1 BRAVO BODEŞTI 25 20 2 3 87-27 62 +23 2 Vulturul Costişa 25 17 5 3 82-36 56 +17 3 Arsenal Văleni 25 17 2 6 93-41 53 +14 4 Ozana Timişeşti 25 16 3 6 70-41 51 +15 5 Siretul Doljeşti 25 16 2 7 58-44 50 +11 6 Energia Pângăraţi 25 15 3 7 83-36 48 +12 7 Pinii Tarcău 26 10 5 11 48-61 35 -7 8 Stejarul Stăniţa 26 10 4 12 79-69 34 -5 9 Flacăra Brusturi 24 9 4 11 56-62 31 -2 10 Voinţa Dochia 25 8 2 15 61-82 26 -13 11 Voinţa Bozieni 25 6 6 13 36-67 24 -12 12 Viitorul Podoleni 25 5 8 12 43-81 23 -13 13 Voinţa Valea Ursului 25 5 5 15 62-77 20 -16 14 Stejarul Ţibucani 25 3 3 19 39-108 12 -27 15 Moldova II Cordun 25 3 2 20 44-109 11 -25

Duminică, 10 iunie, cu începere de la ora 11:00, va avea loc etapa a XXVIII-a a Ligii a V-a, după următorul program: Ozana Timişeşti-Bravo Bodeşti, Voinţa Bozieni-Vulturul Costişa, Flacăra Brusturi-Arsenal Văleni, Voinţa Valea Ursului-Siretul Doljeşti, Energia Pângăraţi-Pinii Tarcău, Moldova II Cordun-Voinţa Dochia şi Viitorul Podoleni-Stejarul Ţibucani. Stejarul Stăniţa va sta. (M. CONSTANTINESCU)