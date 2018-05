Duminică, 6 mai, a fost a doua etapă în Liga a V-a în care s-a consemnat marcarea a foarte multe goluri: 46 în 7 partide, după ce, în runda din 29 aprilie se înscriseseră 44 de goluri. Chiar şi în meciul vedetă al rundei, Arsenal Văleni-Bravo Bodeşti, s-au marcat 7 goluri, scorul fiind 5-2 (2-0). Au înscris: Bălăiţă (2), Vlad Căutişanu, Cojocea şi Nistor/Nuţu (2).

“Azi ne-am dorit mai mult victoria, în faţa liderului, o echipă foarte bună, cu jucători tehnici şi experimentaţi. Felicit echipa oaspete pentru jocul prestat, precum şi echipa mea, împreună cu care ne-am luat revanşa pentru meciul din tur, când am pierdut, nemeritat zic eu, cu 0-1. Aşteptăm cu optimism celelalte 8 etape care mai sunt de disputat şi sperăm să profităm de paşii greşiţi ai liderului Bravo Bodeşti, aflat acum la 6 puncte în faţa noastră!”, a declarat Cristian Cocea, antrenor-jucător la Arsenal Văleni.

“Că am luat bătaie, asta este! Mingea este rotundă, două picioare au avut şi ei! Problema este că nu ne-am putut face jocul, din cauza terenului. Ni s-a refuzat şi un penalty, două goluri au fost pe greşelile portarului, a fost şi un autogol. În fine, am mai primit un duş rece”, a precizat Florin Busuioc, antrenorul formaţiei Bravo Bodeşti.

Vulturul Costişa a dispus de ultima clasată, Stejarul Ţibucani, la un scor mare: 8-0 (2-0). “A fost un meci uşor cu ultima clasată. Vântul a fost adversarul nostru numărul 1. O partidă liniştită, fără evenimente deosebite. Băieţii de la Ţibucani merită felicitaţi pentru că se prezintă la meciuri şi respectă competiţia”, a menţionat Dorel Berbecariu, reprezentantul echipei Vulturul Costişa.

Un scor detaşat a realizat şi Ozana Timişeşti, care a învins Stejarul Stăniţa, cu scorul de 5-1 (2-0). Au marcat: Boboc (4) şi Surdu/Ivan. “A fost un meci disputat într-o atmosferă de fair-play, un meci în care s-a jucat fotbal. Ghinionul lor a fost că au avut atacantul numărul 1 suspendat. Nu degeaba a marcat 23 de goluri (Ionuţ Octavian Toma – n.r.)“, a precizat Iulian Trofin, preşedintele Ozanei Timişeşti. “O victorie meritată a gazdelor, dar, după desfășurarea meciului, scorul este mult prea dur”, se menţionează pe pagina de Facebook a Stejarului Stăniţa.

O victorie detaşată s-a înregistrat şi la partida Moldova II Cordun-Energia Pângăraţi 0-8 (0-2). Marcatorul numărul 1 a fost Stroia, cu 4 reuşite.

“Meciul s-a disputat pe un vânt aprig, aşa că în prima repriză am avut un adversar în plus, motiv pentru care am marcat doar două goluri. După pauză am avut vântul în spate şi am marcat mai uşor, profitând şi de dezorganizarea oaspeţilor. Puteau fi mai multe goluri, însă e bine şi aşa. Pentru noi meciurile următoare, cu Cimentul Bicaz şi Ozana Timişeşti, constituie adevărate borne, în care ne vom testa real nivelul la care ne aflăm acum”, a declarat Bogdan Radu, antrenor-jucător la Energia Pângăraţi.

Alte rezultate: Voinţa Valea Ursului-Viitorul Podoleni 9-1 (4-1), Voinţa Bozieni-Pinii Tarcău 1-1 (0-0) şi Voinţa Dochia-Siretul Doljeşti 2-3 (0-0). Flacăra Brusturi a stat. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Arsenal Văleni, Energia Pângăraţi)