“Rugăm AJF-ul să ia măsuri sau ne vom retrage din campionat”, s-a postat pe pagina oficială de Facebook a formaţiei Ozana Timişeşti, imediat după partida de duminică, 29 aprilie, de la Viitorul Podoleni. Reprezentanţii acestei echipe au anunţat forul fotbalului nemţean că nu vor să mai fie arbitraţi de Ionuţ Sârbu şi Ciprian Andrei Roban.

Motivul este dezvăluit în respectiva postare: “Astăzi , 29.04.2018, echipa noastră a făcut egal în deplasarea de la Podoleni 2-2 (1-0)! Un meci în care am fost înjuraţi încă de la sosire, un meci în care am fost loviţi fără minge, un meci în care fiecare contact cu jucătorul advers era fluierat pentru gazde, un meci în care (…) Roban Ciprian Andrei ne-a «ars» la fiecare fază unde a avut ocazia şi le-a permis pe toată durata meciului gazdelor să ne înjure şi să facă faulturi dure fără a le acorda măcar un cartonaş galben. Avem jucător care a trebuit să meargă la spital pentru o lovitură în ficat, avem jucător care a fost lovit cu piciorul după ce mingea ieşise în out, avem jucători ameninţaţi în repetate rânduri, acest (…) arbitru nu este la prima abatere, în toate meciurile cu el la centru am fost nedreptăţiţi”.

“La Podoleni este tolerată agresivitatea fizică. În timpul meciului, oficiali de-ai lor au venit la banca noastră, în zona de protecţie. Nu contestăm rezultatul! Dar se joacă cu frică la Podoleni!”, a declarat Iulian Trofin, preşedintele Ozanei Timişeşti.

“Am văzut şi eu imaginile respective şi nu ştiu dacă supărarea nu e cumva cam prea mare. În fine, se va întruni comisia, se vor vedea raportul arbitrului, raportul observatorului şi se va decide în consecinţă. În privinţa agresivităţii reclamate, consider că lucrurile s-au mai liniştit faţă de anii trecuţi. Noi le atragem permanent atenţia la reuniunile AJF”, a menţionat Ioan Costin Toma, preşedintele AJF Neamţ.

Viitorul Podoleni şi Ozana Timişeşti au încheiat la egalitate, scor 2-2 (0-1), un rezultat ce poate fi considerat surprinzător, în condiţiile în care oaspeţii meciului de duminică au un avans de 21 de puncte în clasament faţă de gazde. (M. CONSTANTINESCU)