Energia Pângăraţi a câştigat miercuri, 6 iunie, pe terenul formaţiei Flacăra Brusturi, o partidă restantă din etapa a XX-a a Ligii a V-a, şi a urcat pe locul 4 în clasament (51 de puncte, cu două mai puţine decât Arsenal Văleni). Formaţia din Pângăraţi a învins cu scorul de 2-1 (1-1), prin golurile marcate de Fârţigu (1) şi Cojocaru (71).

“Meciurile jucate miercurea sunt o mare problemă pentru toate echipele amatoare. Aşa că am mers la Brusturi fără portar, fără căpitan şi fără golgeter. Chiar şi aşa am reuşit să luăm cele 3 puncte puse în joc, cu toată rezistenţa dârză a gazdelor. Am urcat pe locul 4 şi dacă vom rămâne aici până la final, înseamnă că ne vom îndeplini obiectivul setat la începutul campionatului. Mai avem două meciuri de jucat, ambele acasă şi cu asta consider că mi-am ţinut promisiunea de a duce campionatul onorabil până la capăt. E timpul ca şi alţii să se ţină de promisiunile lor dacă mai vor performanţă la Pângăraţi şi în sezonul următor“, a declarat Bogdan Radu, antrenor-jucător la Energia Pângăraţi.

Duminică, 10 iunie, în cadrul etapei a XXVIII-a a Ligii a V-a, Energia Pângăraţi va juca, pe teren propriu, cu Pinii Tarcău. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Energia Pângăraţi)